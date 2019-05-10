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Инсайдеры: Меган Маркл назвала сына Арчи в честь любимого кота

Одни родители называют своих детей в честь кого-то из родственников, другие — в честь знаменитостей. А Меган Маркл вдохновилась кличкой домашнего питомца. Так утверждает ее бывшая подруга. 

Решение Меган Маркл и принца Гарри назвать сына Арчи удивило многих. Согласитесь, не самое типичное имя для королевского наследника. Недавно бывшая приятельница герцогини предположила, почему та выбрала именно его.

Корреспондентам портала The Sun экс-подруга сообщила, что у Маркл был кот по кличке Арчи, которого она очень любила. Питомец появился в семье актрисы после того, как его нашла на улице мама Меган Дория. 

Будущая герцогиня обожала своего усатого-полосатого друга и все время рассказывала о нем своим знакомым. Так, например, они узнали, что кот обожает замороженный виноград и ест его в огромных количествах. Одно время пушистого обжору даже пришлось посадить на диету. 

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Недавно стало известно имя, которое Меган Маркл и принц Гарри выбрали для новорожденного сына
    Смотреть галерею

Бывшая приятельница также предположила, что малыш Сассекс мог быть назван в честь главного героя американского комикса «Арчи». По ее словам, герцогиня была одержима этим персонажем в детстве и часто заглядывала в магазины комиксов со своим отцом Томасом.

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10 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II, Принц Филипп

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Круто! Назвать сына в честь какого-то кота. Но все гораздо проще, она назвала сына Арчи, потому что это домашнее прозвище принца Джорджа

  • Так "бывшая подруга" определилась - в честь кота или в честь героя комикса? Еще варианты?)

  • С такими подругами и враги не нужны:) Это ее дело,как назвать своего сына. Арчи -это коротко от Арчибальд. И неважно ,в чью честь - кота, свиньи или паука. Нравится имя- называй.

  • Аха, добрая подружайка кличку кота приплела) Теперь за неё возьмётся ми 6 )))

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