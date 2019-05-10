Инсайдеры: Меган Маркл назвала сына Арчи в честь любимого кота

Одни родители называют своих детей в честь кого-то из родственников, другие — в честь знаменитостей. А Меган Маркл вдохновилась кличкой домашнего питомца. Так утверждает ее бывшая подруга.

Решение Меган Маркл и принца Гарри назвать сына Арчи удивило многих. Согласитесь, не самое типичное имя для королевского наследника. Недавно бывшая приятельница герцогини предположила, почему та выбрала именно его.

Корреспондентам портала The Sun экс-подруга сообщила, что у Маркл был кот по кличке Арчи, которого она очень любила. Питомец появился в семье актрисы после того, как его нашла на улице мама Меган Дория.



Будущая герцогиня обожала своего усатого-полосатого друга и все время рассказывала о нем своим знакомым. Так, например, они узнали, что кот обожает замороженный виноград и ест его в огромных количествах. Одно время пушистого обжору даже пришлось посадить на диету.

1 2 3 ... 11 Недавно стало известно имя, которое Меган Маркл и принц Гарри выбрали для новорожденного сына

Бывшая приятельница также предположила, что малыш Сассекс мог быть назван в честь главного героя американского комикса «Арчи». По ее словам, герцогиня была одержима этим персонажем в детстве и часто заглядывала в магазины комиксов со своим отцом Томасом.