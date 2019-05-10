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Оксана Самойлова показала, как выглядит современная мама, и рассказала о воспитании и наказании детей

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова являются родителями трех дочек. Недавно супруга музыканта рассказала подписчикам о своих методах воспитания детей.

Многодетная мама Оксана Самойлова часто пишет посты, посвященные детям. Сейчас она вместе с мужем и дочками отдыхает на Маврикии. Даже во время отдыха Оксана делится с фолловерами опытом воспитания на примере собственных наследниц.

Самойлова поведала, что к каждой из трех ее дочек требуется особый подход. Например, старшая Ариела является достаточно спокойным ребенком. По словам Оксаны, строгого взгляда и серьезной беседы вполне достаточно. Ну а младшая дочь Майя, как пишет жена Джигана, — и вовсе «божий одуванчик».


Самойлова рассказала, что непредсказуемым поведением отличается средняя дочь Лея. «Это не ребенок — это непобедимый барсук-медоед. Он везде, он силен, хитер и проворлив, — поведала Оксана. — Если таких медоедов не наказывать, вам конец». Подписчики оценили честность многодетной мамы и юмор, с которым она смотрит даже на непростые ситуации.

Не меньшее количество лайков получил и следующий пост Оксаны. «Современные мамы они такие», — написала Самойлова под снимком, на котором позирует в эффектном ярко-розовом купальнике с глубоким декольте. 

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10 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Джиган, Оксана Самойлова

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