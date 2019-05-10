Виктория Лопырева обсудила с подписчицами тему грудного вскармливания

Виктория Лопырева, ставшая мамой в феврале, подняла в соцсетях вопрос, которым задаются многие современные мамы - кормить грудью малыша или не кормить?

Сыну Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова Марку Лионелю на днях исполнилось три месяца. Знаменитость часто публикует фото с ребенком — правда, не показывая его лица. Недавно Лопырева выложила новый снимок с малышом, сопроводив его текстом о своем отношении к кормлению грудью.

Виктория рассказала, что кормит сына грудью и пока не хочет переходить на смеси. «Почему-то мне кажется, что в этом есть какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь», — поделилась своим мнением звезда (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 Недавно сыну Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова исполнилось три месяца

И все-таки Лопырева решила посоветоваться с подписчицами, как долго нужно кормить малыша грудным молоком. По ее словам, американские доктора утверждают, что трех месяцев вполне достаточно. Фолловеры высказали самые разные мнения, впрочем, согласившись на том, что главное — это комфорт мамы и ребенка.