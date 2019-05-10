Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева обсудила с подписчицами тему грудного вскармливания

Виктория Лопырева, ставшая мамой в феврале, подняла в соцсетях вопрос, которым задаются многие современные мамы - кормить грудью малыша или не кормить?

Сыну Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова Марку Лионелю на днях исполнилось три месяца. Знаменитость часто публикует фото с ребенком — правда, не показывая его лица. Недавно Лопырева выложила новый снимок с малышом, сопроводив его текстом о своем отношении к кормлению грудью.

Виктория рассказала, что кормит сына грудью и пока не хочет переходить на смеси. «Почему-то мне кажется, что в этом есть какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь», — поделилась своим мнением звезда (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Виктория Лопырева
    1 2 3 ...10
    Недавно сыну Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова исполнилось три месяца
    Смотреть галерею

И все-таки Лопырева решила посоветоваться с подписчицами, как долго нужно кормить малыша грудным молоком. По ее словам, американские доктора утверждают, что трех месяцев вполне достаточно. Фолловеры высказали самые разные мнения, впрочем, согласившись на том, что главное — это комфорт мамы и ребенка.

Перейти к обсуждению


10 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-06 18:40:00
373
Самое печальное, что гибнут обычные люди. Простые смертные. А вот такие Проскуряковы живут и высказывают недовольство, что видите ли из-за каких-то обычные людишек, которые посмели погибнуть, Вашеству задержали рейс.
Юлия Проскурякова недовольна, что из-за трагедии в Шереметьево провела в самолете 4 часа и не улетела из Майами
71 Комментариев
Гость 2019-05-06 08:57:00
196
От наших супер джетов отказались во всем мире! Причина - слишком аварийные! Нигде в мире больше самолеты не падают так часто как у нас! Почему??? Тому что денег на нормальные разработки и качественную сборку нет - растащили! А что - не страшно! Полетит! А не долетит, так наши дети на таких не летают! Специалистов - нет! Все денежные и ответственные места заняты сыночками-дочками-внуками-племянницами и прочими! Рассадили своих неучей на теплые места! Интересно как им такая цена успеха???
Следственный комитет заявил о 41 погибшем в катастрофе в Шереметьево
220 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.