Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Я плакала и кричала, что умираю»: Айза Анохина попала в больницу после панической атаки

34-летняя знаменитость была госпитализирована в одну из клиник Камбоджи, где проходят съемки нового шоу с ее участием.

Айза Анохина призналась поклонникам, что пережила серьезный стресс из-за первого опыта участия в телешоу. Напомним, знаменитость на месяц улетела в Камбоджи на съемки секретного проекта. Деталей она пока не раскрывает, но ссообщила, что вместе с группой ей пришлось справляться с многочисленными трудностями. Все это спровоцировало паническую атаку, из-за которой знаменитость оказалась в одной из местных больниц. Кроме того, Айза призналась, что перенесла отравление.

«На скорой из отеля меня увезли в больницу и просто вырубили, потому что я плакала и кричала, что умираю... Я никогда не хочу вспоминать это день, потому что страх перед тем, что не увижу своих детей, мужа и родителей вверг меня в ужас», — поделилась с подписчиками Анохина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Звезда поблагодарила тех, кто поддержал ее в трудную минуту и помог оправиться от пережитого стресса. Порцию поддержки она получила и от фолловеров: многие из них рассказали и о своем опыте панических атак.

Перейти к обсуждению 4


10 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • ПА это жесть....врагу не пожелаешь.М не надо говорить/соо все это выдумки малохольных девиц.Тут неврапотолог+психиатр необходим.

  • Опять эта "знаменитость", теперьс панической атакой.Дыши в мешок и будет тебе счастье.

  • Это конечно жесть.

  • Профзаболевание Инстаграмщиц.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-06 18:40:00
373
Самое печальное, что гибнут обычные люди. Простые смертные. А вот такие Проскуряковы живут и высказывают недовольство, что видите ли из-за каких-то обычные людишек, которые посмели погибнуть, Вашеству задержали рейс.
Юлия Проскурякова недовольна, что из-за трагедии в Шереметьево провела в самолете 4 часа и не улетела из Майами
71 Комментариев
Гость 2019-05-06 08:57:00
196
От наших супер джетов отказались во всем мире! Причина - слишком аварийные! Нигде в мире больше самолеты не падают так часто как у нас! Почему??? Тому что денег на нормальные разработки и качественную сборку нет - растащили! А что - не страшно! Полетит! А не долетит, так наши дети на таких не летают! Специалистов - нет! Все денежные и ответственные места заняты сыночками-дочками-внуками-племянницами и прочими! Рассадили своих неучей на теплые места! Интересно как им такая цена успеха???
Следственный комитет заявил о 41 погибшем в катастрофе в Шереметьево
220 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.