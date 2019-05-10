«Я плакала и кричала, что умираю»: Айза Анохина попала в больницу после панической атаки

34-летняя знаменитость была госпитализирована в одну из клиник Камбоджи, где проходят съемки нового шоу с ее участием.

Айза Анохина призналась поклонникам, что пережила серьезный стресс из-за первого опыта участия в телешоу. Напомним, знаменитость на месяц улетела в Камбоджи на съемки секретного проекта. Деталей она пока не раскрывает, но ссообщила, что вместе с группой ей пришлось справляться с многочисленными трудностями. Все это спровоцировало паническую атаку, из-за которой знаменитость оказалась в одной из местных больниц. Кроме того, Айза призналась, что перенесла отравление.

«На скорой из отеля меня увезли в больницу и просто вырубили, потому что я плакала и кричала, что умираю... Я никогда не хочу вспоминать это день, потому что страх перед тем, что не увижу своих детей, мужа и родителей вверг меня в ужас», — поделилась с подписчиками Анохина (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 Сейчас Айза Анохина участвует в съемках секретного телешоу

Звезда поблагодарила тех, кто поддержал ее в трудную минуту и помог оправиться от пережитого стресса. Порцию поддержки она получила и от фолловеров: многие из них рассказали и о своем опыте панических атак.