Подписчики оценили новый цвет волос Виктории Бони, но не длину

39-летняя Виктория Боня предстала перед фолловерами в новом образе — знаменитость стала обладательницей более длинной и темной шевелюры. Бьюти-эксперимент оценили не все.

Виктория Боня поделилась с фолловерами фото в новом образе. Знаменитость показала свои длинные темные волосы. «Сделала окрашивание, теперь я брюнетка! Лично я в восторге. Срочно отпишитесь внизу, нравится или было лучше?» — подписала снимок звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики оценили новый цвет волос Бони, однако, многим не понравилась длина. «Цвет классный, прическа очень неопрятная», «Длина не актуальная и концы тонкие... Так портит безупречное лицо, от которого глаз не оторвать», «Эта длина выглядит неряшливо, как будто давно не стриглись», «Концы волос выглядят не ухоженными! Надо укоротить см на 20!», — высказались комментаторы.

1 2 3 ... 9 Виктория Боня предстала перед подписчиками в новом образе

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