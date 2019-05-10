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Подписчики оценили новый цвет волос Виктории Бони, но не длину

39-летняя Виктория Боня предстала перед фолловерами в новом образе — знаменитость стала обладательницей более длинной и темной шевелюры. Бьюти-эксперимент оценили не все. 

Виктория Боня поделилась с фолловерами фото в новом образе. Знаменитость показала свои длинные темные волосы. «Сделала окрашивание, теперь я брюнетка! Лично я в восторге. Срочно отпишитесь внизу, нравится или было лучше?» — подписала снимок звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики оценили новый цвет волос Бони, однако, многим не понравилась длина. «Цвет классный, прическа очень неопрятная», «Длина не актуальная и концы тонкие... Так портит безупречное лицо, от которого глаз не оторвать», «Эта длина выглядит неряшливо, как будто давно не стриглись», «Концы волос выглядят не ухоженными! Надо укоротить см на 20!», — высказались комментаторы.

Каким будет ваш вердикт?

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10 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Виктория Боня

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Бонечка красавица.

  • Боня с годами все лучше и лучше расцвела как женщина.

  • Цвет ей идет и длина волос.

  • Шикарная красивая и восхитительная Виктория.

  • Такая длинна наверно для красной дорожи в Канны ей нужно.

  • Цветет и пахнет Вика видно что счастлива все отражается на лице у человека!

  • Подлецу как говорят все к лицу цвет красивый а длину чуть кончики укоротить нужно.

  • Боня супер.

  • С короткими осветленными было как мне кажется лучше.

  • Чикса такая.

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