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Бывшая жена Томаса Маркла посоветовала Меган не подпускать его к внуку

Экс-супруга отца Меган Маркл открыто заявила, что он никогда не был хорошим родителем, и порекомендовала не знакомить его с малышом Арчи.

73-летняя Рослин Маркл высказалась по поводу своего бывшего мужа Томаса, отца герцогини Сассекской. Женщина рассказала, что он был «ужасным отцом», не проявлявшим интереса к своим детям. Также Рослин обвинила экс-супруга в том, что он изменял ей во время их брака, продлившегося с 1964 по 1975 год.

«Я хорошо знаю Томаса, и Меган была бы дурой, если бы впустила его в свою жизнь… Хоть он изображает из себя любящего отца, он никогда таким не был для наших детей. Он много раз доказывал Меган, что ему нельзя доверять. Теперь она должна это знать. Я говорю это не из горечи, ведь я уже много лет живу своей жизнью, а из беспокойства… Томас был ужасным отцом. Почему он думает, что будет замечательным дедушкой для Арчи?» — поделилась Рослин в интервью изданию The Mirror.

Экс-супруга Томаса Маркла также поведала историю их знакомства. Рослин встретила его на вечеринке в Чикаго летом 1963 года. Она рассказала, что была очарована его улыбкой. Вскоре Рослин забеременела их первым ребенком, Самантой. Пара сыграла свадьбу и переехала в небольшую однокомнатную квартиру в Чикаго. Однако надежды на счастливую жизнь вместе вскоре были разрушены неверностью Томаса.

  • Томас Маркл
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    73-летняя Рослин Маркл высказалась по поводу своего бывшего мужа Томаса, отца герцогини Сассекской
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Напомним, отношения Меган Маркл и ее отца стали еще более напряженными после того, как он дал ряд компрометирующих ее интервью. 

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11 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Меган Маркл, Томас Маркл, Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вполне возможно, что Томас не такая душка , как нам пытались это преподать. Тут хейтеры поголовно Меган обвиняют якобы в нарциссизме (диагнозы по фото,ага), а окажется, что Томас – ещё тот абьюзер, от которого надо бежать, сверкая турками.

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