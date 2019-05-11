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#яжбать: Кирилл Сафонов показал, как проводит время в декрете

Актер Кирилл Сафонов сейчас проводит время со своим новорожденным сыном и изредка делится фотографиями в соцсетях.

На днях Кирилл Сафонов опубликовал в Инстаграме снимок, на котором запечатлен с коляской. Актер сопроводил фото хэштегами #яжбать и #вдекрете. Все свободное время новоиспеченный отец теперь проводит с сыном и женой, певицей Сашей Савельевой.

Напомним, что Кирилл и Саша стали родителями 27 марта. Певица достаточно долго скрывала беременность. 

  • Кирилл Сафонов
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    На днях Кирилл Сафонов опубликовал в Инстаграме снимок, на котором запечатлен с коляской
    Смотреть галерею

У Сафонова также есть дочь от первого брака. Сейчас девушке, которая живет в США, уже 24 года. Для супруги Кирилла же эти роды стали первыми, причем, проходили они непросто. Саша провела много времени в перинатальном центре. К счастью, сейчас у матери и ребенка все хорошо.

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11 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Александра Савельева, Кирилл Сафонов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Продолжают доказывать, что рожала сама. Неугомонные. Даже муж подключился. Много времени провела в роддоме. Это сколько? Месяц? Пока с суррогаткой возились?

  • Счастья какое поздравляю Кирилла и Сашу!

  • Гость

    Продолжают доказывать, что рожала сама. Неугомонные. Даже муж подключился. Много времени провела в роддоме. Это сколько? Месяц? Пока с суррогаткой возились?

    Да никому они ничего не доказывают,родили и счастливые))А вы прямо ядом брызжите,завидуете что ли ,))не мужа не детей наверное нет.

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