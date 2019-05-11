яжбать: Кирилл Сафонов показал, как проводит время в декрете

Актер Кирилл Сафонов сейчас проводит время со своим новорожденным сыном и изредка делится фотографиями в соцсетях.

На днях Кирилл Сафонов опубликовал в Инстаграме снимок, на котором запечатлен с коляской. Актер сопроводил фото хэштегами #яжбать и #вдекрете. Все свободное время новоиспеченный отец теперь проводит с сыном и женой, певицей Сашей Савельевой.

Напомним, что Кирилл и Саша стали родителями 27 марта. Певица достаточно долго скрывала беременность.

1 2 3 ... 10 На днях Кирилл Сафонов опубликовал в Инстаграме снимок, на котором запечатлен с коляской

У Сафонова также есть дочь от первого брака. Сейчас девушке, которая живет в США, уже 24 года. Для супруги Кирилла же эти роды стали первыми, причем, проходили они непросто. Саша провела много времени в перинатальном центре. К счастью, сейчас у матери и ребенка все хорошо.