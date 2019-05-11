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«Он поступил как настоящий мужчина: ушел и оставил все мне»: Ирина Слуцкая рассказала о разводе с первым мужем и впервые представила второго

Героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион» стала Ирина Слуцкая. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой 40-летняя фигуристка откровенно рассказала о причинах развода, новом браке и о том, как спасла от смерти собственную мать.

Красной нитью через новый выпуск программы «Секрет на миллион» с Ириной Слуцкой прошла тема личной жизни спортсменки. Она впервые поделилась подробностями своего развода с первым мужем Сергеем Михеевым. Слуцкая призналась, что они с супругом разошлись из-за того, что ей хотелось развиваться и идти вперед, а он немного «притормозил». Фигуристка рассказала, что из-за имущества с бывшим мужем не спорила: «Он поступил как настоящий мужчина: ушел и оставил все мне». Ирина и Сергей прожили вместе 17 лет.

Также фигуристка впервые представила публике второго мужа Алексея Гавырина, с которым познакомилась, когда решала некие деловые вопросы. Поначалу Слуцкая даже не воспринимала его как мужчину, но будущий супруг завоевал ее сердце тем, что помог найти врачей для больной матери.

  • Ирина Слуцкая
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    Героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион» стала Ирина Слуцкая
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Ирина затронула и тему болезней. Спортсменка призналась, что ей ставили страшный диагноз — васкулит (иммунопатологическое воспаление сосудов, которое без лечения может повлечь почечно-печеночную недостаточность, 
легочные кровотечения и пр.), но она не сдалась и не ушла из спорта, несмотря на опасность. Также Слуцкая вспомнила о самом страшном дне в своей жизни, когда едва не потеряла мать. Фигуристка вовремя оказалась рядом и спасла ее жизнь в критический момент.

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11 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Лера Кудрявцева, Марат Башаров, Ирина Слуцкая

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