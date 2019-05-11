«Он поступил как настоящий мужчина: ушел и оставил все мне»: Ирина Слуцкая рассказала о разводе с первым мужем и впервые представила второго

Красной нитью через новый выпуск программы «Секрет на миллион» с Ириной Слуцкой прошла тема личной жизни спортсменки. Она впервые поделилась подробностями своего развода с первым мужем Сергеем Михеевым. Слуцкая призналась, что они с супругом разошлись из-за того, что ей хотелось развиваться и идти вперед, а он немного «притормозил». Фигуристка рассказала, что из-за имущества с бывшим мужем не спорила: «Он поступил как настоящий мужчина: ушел и оставил все мне». Ирина и Сергей прожили вместе 17 лет.
Также фигуристка впервые представила публике второго мужа Алексея Гавырина, с которым познакомилась, когда решала некие деловые вопросы. Поначалу Слуцкая даже не воспринимала его как мужчину, но будущий супруг завоевал ее сердце тем, что помог найти врачей для больной матери.
Ирина затронула и тему болезней. Спортсменка призналась, что ей ставили страшный диагноз — васкулит (иммунопатологическое воспаление сосудов, которое без лечения может повлечь почечно-печеночную недостаточность,
легочные кровотечения и пр.), но она не сдалась и не ушла из спорта, несмотря на опасность. Также Слуцкая вспомнила о самом страшном дне в своей жизни, когда едва не потеряла мать. Фигуристка вовремя оказалась рядом и спасла ее жизнь в критический момент.