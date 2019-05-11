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Ольга Бузова ответила на заявление Насти Ивлеевой, что ей неприятно, когда ее сравнивают с певицей

На днях блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила, что ей неприятно сравнение с Ольгой Бузовой. Певица не стала молчать и ответила.

На днях Настя Ивлеева призналась: ей неприятно, что ее постоянно сравнивают с Ольгой Бузовой. Ведущая не видит в себе ничего общего с певицей. Настя уверена, что контент, который они производят, абсолютно разный.

«Просто сравнивают на уровне того, что она ''взлетела'' в какой-то период, у меня тоже какой-то подъем происходит. И, мол, мы вот такие две юные девчонки, которые сами себя сделали, которые набрали подписчиков», — поделилась размышлениями Ивлеева на своем YouTube-канале.

  • Настя Ивлеева
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    Настя Ивлеева прокомментировала то, что ее постоянно сравнивают с Ольгой Бузовой
    Смотреть галерею

Бузова не осталась в стороне и дала комментарий относительно ситуации изданию «Московский комсомолец». «Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая мне приносит удовольствие», — заявила певица.

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11 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Ольга Бузова, Настя Ивлеева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • сублимацией ,олечка,занимаешься,а не работой любимой.

  • Настя стала хуже одеваться, чем раньше

  • Честно говоря, зауважала Бузову! Без оскорблений и мата. Все на позитиве!

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