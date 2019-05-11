Ольга Бузова ответила на заявление Насти Ивлеевой, что ей неприятно, когда ее сравнивают с певицей

На днях блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила, что ей неприятно сравнение с Ольгой Бузовой. Певица не стала молчать и ответила.

На днях Настя Ивлеева призналась: ей неприятно, что ее постоянно сравнивают с Ольгой Бузовой. Ведущая не видит в себе ничего общего с певицей. Настя уверена, что контент, который они производят, абсолютно разный.

«Просто сравнивают на уровне того, что она ''взлетела'' в какой-то период, у меня тоже какой-то подъем происходит. И, мол, мы вот такие две юные девчонки, которые сами себя сделали, которые набрали подписчиков», — поделилась размышлениями Ивлеева на своем YouTube-канале.

1 2 3 ... 9 Настя Ивлеева прокомментировала то, что ее постоянно сравнивают с Ольгой Бузовой

Бузова не осталась в стороне и дала комментарий относительно ситуации изданию «Московский комсомолец». «Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая мне приносит удовольствие», — заявила певица.