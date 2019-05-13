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В Сети обсуждают снимок 48-летней Наоми Кэмпбелл с младенцем на руках

Недавно 48-летняя Наоми Кэмпбелл заинтриговала подписчиков необычным фото. Супермодель поделилась снимком, на котором она запечатлена с новорожденным ребенком!

Новое фото, опубликованное Наоми Кэмпбелл в Инстаграме, вызвало настоящий ажиотаж среди ее фолловеров. На снимке супермодель запечатлена с новорожденным малышом, которого она нежно держит за руку. Наоми никак не прокомментировала пост, что еще больше заинтриговало подписчиков.

Фото произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Когда она успела стать матерью?», «Я удивлена», «У нее родился ребенок? Я в шоке», «Подождите, она была беременна?» — написали почти все комментаторы.

Как выяснилось, снимок был сделан в Лагосе, Нигерия. Там супермодель вместе с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом посетила детский приют.

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13 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
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Наоми Кэмпбелл

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