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Фанаты подозревают, что Сергей Шнуров официально женился в очередной раз

Недавно Сергей Шнуров опубликовал в Инстаграме фото на фоне цветочной арки, спровоцировав новую волну слухов.

На днях Сергей Шнуров опубликовал в Инстаграме новое фото в абсолютно нетипичном для себя образе. На снимке музыкант запечатлен в строгом костюме, белой рубашке и лакированных туфлях. Более того, в таком образе Шнуров позирует на фоне цветочной арки — такие обычно ставят на свадебных церемониях.

Подписчиков смутило и отсутствие какой-либо подписи под публикацией. Некоторые фолловеры решили, что их кумир в очередной раз женился: «Кто-то прыгает по граблям», «Свадьба?! Шнур, ты опять за старое?», «А невеста где?», «Привычка жениться». Другие же предположили, что кадр был сделан во время съемок нового клипа.

  • Сергей Шнуров
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    На днях Сергей Шнуров опубликовал в Инстаграме новое фото в абсолютно нетипичном для себя образе
    Смотреть галерею

В последний (четвертый) раз Шнуров женился в октябре прошлого года. Его избранницей стала 27-летняя дочь бизнесмена Ольга Абрамова. Свадебная церемония прошла без шумихи и празднований. Напомним, до этого музыкант был женат на Матильде Шнуровой, с которой развелся в мае 2018 года.

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13 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
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Сергей Шнуров, Матильда Шнурова

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