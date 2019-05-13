«Неделя в разлуке была как год»: Ксения Собчак вернулась в Москву к сыну

12 мая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост про долгожданную встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники вместе с отцом Максимом Виторганом.

Ксения Собчак встретилась с сыном Платоном после недельной разлуки. Это время знаменитость провела в Италии с режиссером Константином Богомоловым. Заботы о сыне на себя взял ее экс-супруг Максим Виторган, который вместе с малышом отправился в Испанию.

На первом фото, сделанном после долгожданной встречи, Платон запечатлен в сером костюме и галстуке-бабочке. «Приехал! Неделя в разлуке была как год», — подписала снимок Собчак. Трогательный кадр оценили многие знаменитости — Максим Галкин, Яна Рудковская, Наталья Якимчик и Александр Арутюнов.

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак встретилась с сыном Платоном после недели, проведенной порознь

В комментариях развернулись привычные споры: на кого же из знаменитых родственников похож малыш. В этот раз большинство фолловеров сошлись на том, что Платон напоминает своего дедушку по материнской линии — Анатолия Собчака. Один из подписчиков даже отметил: «Надо было Толиком назвать».