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«Неделя в разлуке была как год»: Ксения Собчак вернулась в Москву к сыну

12 мая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост про долгожданную встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники вместе с отцом Максимом Виторганом.

Ксения Собчак встретилась с сыном Платоном после недельной разлуки. Это время знаменитость провела в Италии с режиссером Константином Богомоловым. Заботы о сыне на себя взял ее экс-супруг Максим Виторган, который вместе с малышом отправился в Испанию.

На первом фото, сделанном после долгожданной встречи, Платон запечатлен в сером костюме и галстуке-бабочке. «Приехал! Неделя в разлуке была как год», — подписала снимок Собчак. Трогательный кадр оценили многие знаменитости — Максим Галкин, Яна Рудковская, Наталья Якимчик и Александр Арутюнов.

  • Ксения Собчак
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    Ксения Собчак встретилась с сыном Платоном после недели, проведенной порознь
    Смотреть галерею

В комментариях развернулись привычные споры: на кого же из знаменитых родственников похож малыш. В этот раз большинство фолловеров сошлись на том, что Платон напоминает своего дедушку по материнской линии — Анатолия Собчака. Один из подписчиков даже отметил: «Надо было Толиком назвать». 

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13 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган, Максим Галкин, Яна Рудковская, Наталья Якимчик, Александр Арутюнов

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