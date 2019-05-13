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51-летняя Ольга Кабо даже в купальнике с откровенными вырезами выглядит как юная леди

На днях Ольга Кабо опубликовала в Инстаграме фото в откровенном купальнике, продемонстрировав, что находится в идеальной форме. Актриса сопроводила пост рассказом о том, как ей удается выглядеть значительно моложе своих лет.

Ольга Кабо, которой три месяца назад исполнился 51 год, поделилась с подписчиками весьма смелым снимком. Актриса сфотографировалась в футуристичном купальнике с откровенными вырезами, продемонстрировав прекрасную фигуру. Также она дополнила пост рассказом о секретах своей молодости.

«Мои кожа и волосы всегда страдают. Грим, пудра, софиты, средства для укладок, лаки для волос, шпильки — все это, безусловно, атрибуты моей профессии, но они создают дискомфорт и пагубно влияют на мой внешний вид», — начала свой пост Кабо. Актриса призналась, что секрет ее моложавого вида — коллаген, который она принимает ежедневно уже на протяжении месяца.

Поклонники оценили новое фото знаменитости. «Вы молодец, прекрасно выглядите и ничего не боитесь, всегда в форме, несмотря на бешеный ритм вашей жизни», «Боже, ну разве можно быть такой красоткой?! Вам всегда 30», «Богиня! Очень очень красивая!», «Оленька, вы как всегда прекрасны!», — писали в комментариях фолловеры.

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13 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram, @kostyarynkov
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Ольга Кабо

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Нельзя не признать, что выглядит она очень хорошо. Приятно глазу (особенно после просмотро фото Маши Распутиной)

  • А кто-нибудь слышал, как она говорила, что коллаген принимает? Можно верить этой информации?

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