51-летняя Ольга Кабо даже в купальнике с откровенными вырезами выглядит как юная леди

На днях Ольга Кабо опубликовала в Инстаграме фото в откровенном купальнике, продемонстрировав, что находится в идеальной форме. Актриса сопроводила пост рассказом о том, как ей удается выглядеть значительно моложе своих лет.

Ольга Кабо, которой три месяца назад исполнился 51 год, поделилась с подписчиками весьма смелым снимком. Актриса сфотографировалась в футуристичном купальнике с откровенными вырезами, продемонстрировав прекрасную фигуру. Также она дополнила пост рассказом о секретах своей молодости.

«Мои кожа и волосы всегда страдают. Грим, пудра, софиты, средства для укладок, лаки для волос, шпильки — все это, безусловно, атрибуты моей профессии, но они создают дискомфорт и пагубно влияют на мой внешний вид», — начала свой пост Кабо. Актриса призналась, что секрет ее моложавого вида — коллаген, который она принимает ежедневно уже на протяжении месяца.

1 2 3 ... 10 Три месяца назад Ольге Кабо исполнился 51 год

Поклонники оценили новое фото знаменитости. «Вы молодец, прекрасно выглядите и ничего не боитесь, всегда в форме, несмотря на бешеный ритм вашей жизни», «Боже, ну разве можно быть такой красоткой?! Вам всегда 30», «Богиня! Очень очень красивая!», «Оленька, вы как всегда прекрасны!», — писали в комментариях фолловеры.