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Эшли Грэм выложила фото в микро-купальнике, и ее обвинили в том, что она выглядит худее обычного

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась в Инстаграме своими фото в откровенном купальнике, сделанными во время отдыха в Мексике. Снимки вызвали неоднозначную реакцию у ее подписчиков.

Сейчас Эшли Грэм отдыхает в мексиканском городе Тулум. Модель с удовольствием проводит время в жаркой стране, публикуя снимки, сделанные на пляже. На днях Грэм поделилась очередной серией фото, подписав ее: «Мексика, я нуждалась в тебе!».

На этот раз знаменитость снялась на пляже в откровенном бикини с принтом. На фото Эшли позировала на фоне моря, стоя у пальм с соломенной шляпой в руках. На одном из кадров модель повернулась спиной к камере, продемонстрировав, как выглядит ее микро-купальник сзади.

  • Эшли Грэм
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    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась в Инстаграме своими фото в купальнике
    Смотреть галерею

Удивительно, но многие подписчики не оценили новые снимки Грэм из-за того, что плюс-сайз-модель показалась им исхудавшей. «Люди все еще называют это ''плюс-сайз''?», «Со временем она станет моделью обычного размера...», «Становясь такой худой, не потеряй себя. Ты так вдохновляешь полных женщин и девочек», — посетовали фолловеры.

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13 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Эшли Грэм

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не вижу связи между полной женщиной и Эшли Грем, это не полнота, это тонны жира, фу, и не надо применять к ней слово 'модель'. А на лицо да, красивая.

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