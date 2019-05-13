Эшли Грэм выложила фото в микро-купальнике, и ее обвинили в том, что она выглядит худее обычного

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась в Инстаграме своими фото в откровенном купальнике, сделанными во время отдыха в Мексике. Снимки вызвали неоднозначную реакцию у ее подписчиков.



Сейчас Эшли Грэм отдыхает в мексиканском городе Тулум. Модель с удовольствием проводит время в жаркой стране, публикуя снимки, сделанные на пляже. На днях Грэм поделилась очередной серией фото, подписав ее: «Мексика, я нуждалась в тебе!».

На этот раз знаменитость снялась на пляже в откровенном бикини с принтом. На фото Эшли позировала на фоне моря, стоя у пальм с соломенной шляпой в руках. На одном из кадров модель повернулась спиной к камере, продемонстрировав, как выглядит ее микро-купальник сзади.

1 2 3 ... 10 Плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась в Инстаграме своими фото в купальнике

Удивительно, но многие подписчики не оценили новые снимки Грэм из-за того, что плюс-сайз-модель показалась им исхудавшей. «Люди все еще называют это ''плюс-сайз''?», «Со временем она станет моделью обычного размера...», «Становясь такой худой, не потеряй себя. Ты так вдохновляешь полных женщин и девочек», — посетовали фолловеры.