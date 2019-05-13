В честь 18-летия знакомства с Аллой Пугачевой Максим Галкин вспомнил, как прошла их первая встреча

Недавно Максим Галкин опубликовал в Инстаграме пост, посвященный его первой встрече с Аллой Пугачевой.

13 мая Максим Галкин поделился с подписчиками памятным снимком, на котором он запечатлен с женой Аллой Пугачевой. Опубликовал его шоумен неспроста, ведь у Галкина и Пугачевой на днях — знаменательная дата: 18 лет со дня первой встречи. На фото, сопровождающем праздничный пост, Максим и Алла запечатлены в танце.

«Познакомились 18 лет назад в танце — так и танцуем до сих пор», — подписал снимок шоумен. Известно, что Галкин и Пугачева познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

1 2 3 ... 10 13 мая Максим Галкин поделился с подписчиками памятным снимком с женой Аллой Пугачевой

Подписчиков растрогал пост, опубликованный юмористом. Многие отметили, что Максим и Алла вполне могут называть себя идеальной парой: «18 лет семейной жизни — это дорогого стоит, и за это время никаких скандалов». Все поклонники единодушно поздравили супругов с 18-й годовщиной знакомства.