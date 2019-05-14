Бритни Спирс заявила в суде, что отец насильно удерживал ее в психиатрической клинике

Еще совсем недавно Бритни Спирс уверяла поклонников, что все домыслы о ее семье не соответствуют действительности. Спустя некоторое время певица начала свидетельствовать в суде против собственного отца.

Бритни Спирс дала показания в суде

На днях в Лсо-Анджелесе началась серия судебных заседаний по делу об опеке над Бритни Спирс. Сообщается, что слушания проходят в закрытом режиме, однако издание TMZ выяснило ключевые подробности.



Как утверждает источник журналистов, в суде Бритни Спирс начала свидетельствовать против собственного отца Джейми Спирса, который, напомним, является ее опекуном. Певица заявила, что находилась в психиатрической клинике не по своей воле. По ее словам, ее там удерживал отец, настаивая на приеме препаратов.

Певица утверждает, что лечилась не по своей воле

Также Спирс попросила избавить ее от опеки отца и передать ее матери. Впрочем, пока убедить судью ей не удалось — показания Бринти будут проверяться, ведь еще недавно она утверждала, что находилась на лечении по собственной воле. Если правда окажется на стороне певицы, действия Джейми Спирса будут признаны незаконными.

Напомним, Бритни Спирс провела в клинике 30 дней. Недавно знаменитость выписалась: домой ее отвез возлюбленный Сэм Асгари.