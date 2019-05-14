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Дженнифер Лоуренс отметила помолвку и теперь готовится к свадьбе

12 мая Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный Кук Марони устроили торжество по случаю помолвки. Для знаменательного события звезда выбрала светло-бежевое платье с глубоким декольте.

На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю помолвки Дженнифер Лоуренс и ее избранника Кука Марони. На ней присутствовали родственники и друзья пары. О событии стало известно после того, как папарацци засняли жениха и невесту, направляющихся на мероприятие в вечерних нарядах.

Кроме того, снимком Дженнифер поделились в Инстаграме стилисты звезды Джилл Линкольн и Джордан Джонсон. «Вот и она! Мы безумно счастливы и взволнованны, ведь Дженнифер Лоуренс скоро станет ''миссис''», — подписали они фото.

Интересно, что актриса, которая является лицом модного Дома Dior, выбрала платье бренда L. Wells. Оно обошлось звезде в 2 300 долларов. Образ невесты дополнили туфли Casadei, клатч Roger Vivier и украшения Fred Leighton.

  • Дженнифер Лоуренс
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    Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный Кук Марони теперь официально жених и невеста
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Поклонники гадают, была ли на праздничном вечере Адель? В личной жизни лучшей подруги актрисы сейчас наступили не самые лучшие времена. Певица находится в процессе развода со своим мужем Саймоном Конекки. Впрочем, супруги планируют продолжать общаться и заниматься воспитанием общего сына и после расставания.

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14 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Instagram
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Дженнифер Лоуренс, Певица Адель

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