Дженнифер Лоуренс отметила помолвку и теперь готовится к свадьбе

12 мая Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный Кук Марони устроили торжество по случаю помолвки. Для знаменательного события звезда выбрала светло-бежевое платье с глубоким декольте.

На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю помолвки Дженнифер Лоуренс и ее избранника Кука Марони. На ней присутствовали родственники и друзья пары. О событии стало известно после того, как папарацци засняли жениха и невесту, направляющихся на мероприятие в вечерних нарядах.

Кроме того, снимком Дженнифер поделились в Инстаграме стилисты звезды Джилл Линкольн и Джордан Джонсон. «Вот и она! Мы безумно счастливы и взволнованны, ведь Дженнифер Лоуренс скоро станет ''миссис''», — подписали они фото.



Интересно, что актриса, которая является лицом модного Дома Dior, выбрала платье бренда L. Wells. Оно обошлось звезде в 2 300 долларов. Образ невесты дополнили туфли Casadei, клатч Roger Vivier и украшения Fred Leighton.

1 2 3 ... 10 Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный Кук Марони теперь официально жених и невеста

Поклонники гадают, была ли на праздничном вечере Адель? В личной жизни лучшей подруги актрисы сейчас наступили не самые лучшие времена. Певица находится в процессе развода со своим мужем Саймоном Конекки. Впрочем, супруги планируют продолжать общаться и заниматься воспитанием общего сына и после расставания.