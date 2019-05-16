Как выглядела супермодель Наталья Водянова, когда только собиралась покорять Париж

В 16 лет Наталья Водянова начала модельную карьеру. На одном из кастингов на нее обратил внимание скаут агентства Viva Model Management и предложил отправиться в Париж, чтобы поработать там.
Именно этот период жизни модель на днях решила вспомнить в Инстаграме. Она опубликовала свое подростковое фото и поделилась воспоминаниями о том, как готовилась покорять столицу Франции и мировой моды.
Сейчас мы знаем, что у юной девушки со снимка все получилось. На счету Натальи сотрудничество с ключевыми модными марками, обложки Vogue, Elle и других глянцевых журналов, а также всемирное признание. Кроме того, Наталья является мамой пятерых детей.