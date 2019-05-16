Как выглядела супермодель Наталья Водянова, когда только собиралась покорять Париж

Сегодня Наталья Водянова — модель с мировым именем, которую обожают дизайнеры, фотографы и глянцевые редакторы. Однако когда-то все это было для нее лишь мечтой.

В 16 лет Наталья Водянова начала модельную карьеру. На одном из кастингов на нее обратил внимание скаут агентства Viva Model Management и предложил отправиться в Париж, чтобы поработать там.

Именно этот период жизни модель на днях решила вспомнить в Инстаграме. Она опубликовала свое подростковое фото и поделилась воспоминаниями о том, как готовилась покорять столицу Франции и мировой моды.

«Девочка на этой фотографии еще только ждет своей визы в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым, который меня открыл», — написала Водянова.

1 2 3 ... 10 В подростковом возрасте Наталья Водянова получила предложение поработать в Париже

Сейчас мы знаем, что у юной девушки со снимка все получилось. На счету Натальи сотрудничество с ключевыми модными марками, обложки Vogue, Elle и других глянцевых журналов, а также всемирное признание. Кроме того, Наталья является мамой пятерых детей.