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Как выглядела супермодель Наталья Водянова, когда только собиралась покорять Париж

Сегодня Наталья Водянова — модель с мировым именем, которую обожают дизайнеры, фотографы и глянцевые редакторы. Однако когда-то все это было для нее лишь мечтой.

В 16 лет Наталья Водянова начала модельную карьеру. На одном из кастингов на нее обратил внимание скаут агентства Viva Model Management и предложил отправиться в Париж, чтобы поработать там. 

Именно этот период жизни модель на днях решила вспомнить в Инстаграме. Она опубликовала свое подростковое фото и поделилась воспоминаниями о том, как готовилась покорять столицу Франции и мировой моды.

«Девочка на этой фотографии еще только ждет своей визы в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым, который меня открыл», — написала Водянова.
  • Наталья Водянова
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    В подростковом возрасте Наталья Водянова получила предложение поработать в Париже
    Смотреть галерею

Сейчас мы знаем, что у юной девушки со снимка все получилось. На счету Натальи сотрудничество с ключевыми модными марками, обложки Vogue, Elle и других глянцевых журналов, а также всемирное признание. Кроме того, Наталья является мамой пятерых детей.

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16 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instahram
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Наталья Водянова

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27 комментариев Добавить комментарий
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  • На фото 9 похожа на Роми Шнайдер. Вот сложно мне судить о ее красоте!Неоднозначно. Хотелось бы ее увидеть вживую. Но после 5-ти родов иметь девчачью фигуру-это просто несказанная роскошь!

  • Её типаж как раз Роми.И вероятно тот скаут конечно же это понял и лепили типа аля славянская Роми))))))Схожесть то есть и сейчас.

  • ни красоты ни таланта надо всем на рынок чтобы нас тоже заметили

  • Какая неблагодарность! А Гию Джикидзе даже не упомянула.

  • КАК, ну КАК можно сохранить такую потрясающую фигуру после 5 родов?... Это восторг, конечно же

  • на втором фото фантастика красивая.. детская фотка просто отпад красивая..эти глаза нереальные. только у нее такие

  • В молодости у неё была реально ангельская внешность, здесь мало фото, но я помню. Я тогда только приехала в Париж в начале 2000-х и повсюду была её реклама для Келвин Кляйн.

  • А я помню её свадьбу в Питергорфе и как говорили, что никому неизвестная модель выходит замуж за знаменитого лорда Портмана , после этого она получила приглашение в Нью Й0рк , все знаменитые кутюрье желали посмотреть на ком женился Портман. На тот момент он был самым желанным женихом Англии. Даже передача была,показывали как они приехали в НЙ , Портмана окружили богатые девицы , корреспонденты , распрашивали , кто жена , кого он нашёл , как так получилось . Портман знакомил всех с Водяновой. С этого момента началось её восхождение. До этого она получала по 100 франков за показ.

  • Нос огромный, внешность провинциальная. Фигура и параметры видимо.Просто оксзалась в нужное время в нужном месте. Судьбоносная случайность.

  • И чего в ней хорошего??? В лице нет ничего привлекательного.... Просто повезло, что заметили.

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