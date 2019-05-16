Дмитрий Нагиев прокомментировал решение Первого канала аннулировать результаты шоу «Голос. Дети»

На днях были обнародованы предварительные результаты проверки голосования на последнем сезоне шоу «Голос. Дети». Выяснилось, что победа Микеллы Абрамовой не была честной. Ситуацию прокомментировал ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Победа Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» стала причиной для скандала: развлекательная программа впервые за свою историю подверглась жесткой критике со стороны зрителей. Многие не поверили в честность голосования, поэтому Первый канал инициировал проверку.



16 мая компания Group-IB, привлеченная к расследованию, подтвердила факт массированной автоматизированной рассылки СМС в пользу одного из участников. Вскоре Первый канал объявил, что результаты последнего сезона шоу аннулированы.



Журналисты поспешили узнать мнение о случившемся у ведущего Дмитрия Нагиева. «Мы в первую очередь будем пытаться делать праздник для зрителей, максимально тонко и корректно пытаться расставить точки над i, не травмируя детскую психику», — сообщил шоумен в разговоре с журналистами RT.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Нагиев выразил свое мнение по поводу финала последнего сезона шоу «Голос. Дети»

Нагиев также не удержался от оценки происходящего. «Давайте не забывать, что это всего лишь веселая игра ''кто лучше поет''. И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы. Поэтому давайте 24 мая дождемся прямого эфира», — подытожил Нагиев.