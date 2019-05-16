Дмитрий Нагиев прокомментировал решение Первого канала аннулировать результаты шоу «Голос. Дети»

Победа Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» стала причиной для скандала: развлекательная программа впервые за свою историю подверглась жесткой критике со стороны зрителей. Многие не поверили в честность голосования, поэтому Первый канал инициировал проверку.
16 мая компания Group-IB, привлеченная к расследованию, подтвердила факт массированной автоматизированной рассылки СМС в пользу одного из участников. Вскоре Первый канал объявил, что результаты последнего сезона шоу аннулированы.
Журналисты поспешили узнать мнение о случившемся у ведущего Дмитрия Нагиева. «Мы в первую очередь будем пытаться делать праздник для зрителей, максимально тонко и корректно пытаться расставить точки над i, не травмируя детскую психику», — сообщил шоумен в разговоре с журналистами RT.
Нагиев также не удержался от оценки происходящего. «Давайте не забывать, что это всего лишь веселая игра ''кто лучше поет''. И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы. Поэтому давайте 24 мая дождемся прямого эфира», — подытожил Нагиев.