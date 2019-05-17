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Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Мало кто сомневался в том, что Сергей Лазарев не пройдет в финал «Евровидения», и все же напряжение, царившее во время голосования в четверг вечером, было высоким. 

16 мая в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал «Евровидения-2019». Свои композиции исполнили участники из 18 стран. Сергей Лазарев, представляющий Россию, выступил под номером 13.

36-летний певец вышел на сцену с песней Scream («Крик»), написанную для него Филиппом Киркоровым и греческим композитором Димитрисом Контопулосом. На наш взгляд, выступление получилось блестящим!  

За несколько часов до выхода Сергея на сцену его мама Валентина Лазарева опубликовала в своем Инстаграме фото сына, сопроводив следующими словами: «Пусть вся мощь и сила моей энергии и огромная материнская любовь будет рядышком с тобой в ответствннную минуту». 

По итогам зрительского голосования, длившегося всего несколько минут, были оглашены результаты. «Пятый финалист — Россия!» — произнесли ведущие шоу.

Помимо Сергея Лазарева, путевку в финал получили представители Северной Македонии, Мальты, Нидерландов, Швеции, Албании, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии. 

  • Сергей Лазарев и Филипп Киркоров
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    Филипп Киркоров: «Счастлив, что мы с Сергеем вернули Россию на конкурсе ''Евровидение'' снова. В финал!! Не пропустите — 18 мая! Мы выступаем под #5 номером»
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Теперь ждем финал! Он состоится 19 мая и обещает стать по-настоящему грандиозным. Главная звезда шоу — Мадонна — уже прибыла в Тель-Авив и вовсю готовится к своему выступлению. Woman.ru желает Сергею Лазареву победы и обязательно будет болеть за него в субботу вечером. 

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17 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, Getty Images
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Сергей Лазарев

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