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Мария Горбань рассказала, как снималась в постельной сцене на 7-м месяце беременности

Мария Горбань предельно откровенна со своими поклонниками. В недавнем интервью актриса поведала, как пришла в форму после родов и почему снималась в откровенных сценах на поздних сроках беременности.

На днях Мария Горбань откровенно поговорила с журналистами портала Peopletalk.ru. В интервью актриса призналась, что чаще всего ее спрашивают о том, как она похудела после родов. Выяснилось, что для знаменитости это не составило труда.

«За время беременности у меня было минус 8 кг из-за жуткого токсикоза. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед самыми родами», — заявила 32-летняя звезда сериала «Кухня».

Горбань призналась, что даже на поздних сроках у нее был очень маленький живот, поэтому снималась она долго. Так, на седьмом месяце актриса играла в постельной сцене в шелковой пижаме.

Будущим мамам Мария посоветовала готовиться к родам «как к Олимпиаде». «Йога, гимнастика, плаванье (конечно, после консультации с врачом). Все мои подруги-спортсменки рожают за пару часов, а я мучилась 10! Со следующим ребенком подготовлюсь заранее», — уверенно заявила Мария.

  • Мария Горбань
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    Мария Горбань призналась, что во время беременности снималась в откровенных сценах
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Также актриса решила прокомментировать многочисленные слухи о сделанной пластике. Горбань считает, что их корень — в смене имиджа и резком похудении. 

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17 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, @kirillzotkin

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А мне она очень нравится!

  • Господи! Она так подурнела!!!

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