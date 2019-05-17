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Следствие установило все обстоятельства смерти Дмитрия Марьянова

В 2017 году не стало актера Дмитрия Марьянова, однако лишь недавно следственным органам удалось выяснить все обстоятельства, связанные с его гибелью.

Только на днях Следственный комитет опубликовал окончательные результаты расследования смерти Дмитрия Марьянова. Напомним, о гибели актера стало известно 15 октября 2017-го. Марьянов скончался по дороге в больницу. Перед смертью Дмитрий находился в реабилитационном учреждении. 

По данным следствия, Марьянов в последний день жизни жаловался на плохое самочувствие, однако директор центра «Феникс» запретила вызывать ему скорую помощь. Медики все-таки приехали за знаменитостью, но спасти его уже было невозможно.

«По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Исходя из этих данных, директору реабилитационного центра «Феникс» предъявлено обвинение «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека ( п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ)».

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17 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars, Facebook.com
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Дмитрий Марьянов

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