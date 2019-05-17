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«Быть актрисой иногда опасно для жизни»: Настасью Самбурскую преследовал сумасшедший фанат

Недавно Настасья Самбурская призналась: известность имеет как плюсы, так и минусы. Актриса поведала о том, как однажды стала жертвой преследования со стороны назойливого поклонника.

В интервью изданию «7 дней» Настасья Самбурская рассказала о том, как пострадала от навязчивых ухаживаний одного из фанатов. Знаки внимания молодой человек оказывал достаточно странно — например, бросил в машину звезды кирпич.

«Он бросил камень, испортил машину, а мне говорят: ''Если бы он сказал: ''Я тебя убью'', то это была бы угроза жизни. А так это хулиганство''. Ждут, когда убьет... Не знала, что столкнусь с чем-то подобным. Быть актрисой иногда опасно для жизни», — поделилась Самбурская.

  • Настасья Самбурская
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    В одном из последних интервью Настасья Самбурская рассказала, как пострадала от назойливых ухаживаний поклонника
    Смотреть галерею

Кроме того, актриса призналась, что один из поклонников каждый день пишет ей так, будто она его девушка. Она отметила, что не отвечает ему, однако продолжает получать непристойные сообщения. «Потом он приходит фотографироваться со мной, и я прошу охранника, чтобы меня от него оградили», — рассказала Настасья. Знаменитость пояснила, что порой охрана — это не прихоть, а вынужденная мера.

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17 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
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Настасья Самбурская

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  • Почему-то напоминает мне Эмили Блант.

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