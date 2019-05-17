Через полгода после родов Регина Тодоренко предстала в рекламе купальников Calzedonia

Этим летом амбассадор бренда Calzedonia Регина Тодоренко представляет новую коллекцию ярких купальников. Предлагаем оценить съемку.

Молодая мама Регина Тодоренко снялась в новом лукбуке Calzedonia. Во время съемки телеведущая примерила несколько ярких моделей. Похоже, в наступающем сезоне наиболее актуальным будет простой силуэт. Однако важно подчеркнуть его уникальными деталями: например, кольцами, узлами или же просто ярким цветом ткани.

В новой коллекции Calzedonia имеются модели из блестящих материалов с визуальным 3D-эффектом. Внимание привлекает и бандо с широкими отстегивающимися бретелями, бикини с треугольными чашками, а также балконет на косточках.

Нижняя часть купальников из новой линейки также отличается оригинальным фасоном. Представлены как ретро-модели с завышенной талией, снова оказавшиеся остромодными, так и различные варианты бразильяно — минималистичные и украшенные оборками.