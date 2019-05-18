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Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении-2019» из-за скандала

Считаные минуты остаются до начала финала конкурса «Евровидение». В этом году от нашей страны за победу будет бороться Сергей Лазарев. К сожалению, музыкальный праздник омрачил неприятный инцидент.
Полуфинал «Евровидения-2019»
Полуфинал «Евровидения-2019»

18 мая в 22:00 телеканал «Россия-1» начнет прямую трансляцию финала конкурса «Евровидение». Пятым выступит Сергей Лазарев, который вместе с Филиппом Киркоровым привез столицу Израиля песню Scream.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев

За несколько часов до начала мероприятия СМИ сообщили о крупном скандале. Дело в том, что белорусское жюри нарушило правила Европейского вещательного союза (EBU), публично прокомментировав результаты своего голосования в интервью одному из изданий. В результате было принято решение о санкциях.

«Белорусское жюри дало интервью о своем голосовании, что противоречит правилам ''Евровидения''. Европейский вещательный союз принял меры и отстранил их от финала в субботу», — цитирует сообщение организаторов конкурса «Интерфакс».

В этом году от Беларуси на «Евровидение» приехала певица Zena, которую продюсирует Виктор Дробыш. СМИ отмечают, что обычно белорусское жюри и жители этой страны отдают максимальное количество баллов на голосовании за Россию.

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18 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Instagram

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  • Очень жаль,Белоруссия традиционно голосует за Россию на Евровидении.

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