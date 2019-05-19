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Участник из Нидерландов Дункан Лоуренс победил на «Евровидении-2019»

Вот и закончился один из самых ярких музыкальных праздников этого года — прошел финал «Евровидения». Победу на конкурсе одержал фаворит букмекеров Дункан Лоуренс.

В этом году «Евровидение» ждали особенно. Но не только из-за насыщенной программы от конкурсантов, но и потому, что на сцене должна была появиться Мадонна. Интрига — выступит поп-звезда или нет — сохранялась до последнего. К счастью поклонников, знаменитость все же вышла на сцену, представив сингл из альбома Madame X Future, а также хит 1989 года Like A Prayer.

Уже после выступления Мадонны, о котором мы обязательно расскажем отдельно, все затаили дыхание: начался подсчет голосов. Сначала были оглашены результаты голосования профессионального жюри, затем — мнение зрителей. Лидеры в турнирной таблице сменяли один другого, и в какой-то момент, кажется, уже ни у кого не осталось сомнений — победит Северная Македония.

Однако, как всегда, все изменилось в последний момент. Уже в финале подсчета зрительских голосов в лидерах остались представители Швеции и Нидерландов. Победил последний.

Дункан Лоуренс исполнил в Тель-Авиве чувственную композицию Arcade. Его триумф — доказательство того, что на конкурсе необязательно соревноваться в изобретательности и спецэффектах. Достаточно лишь рояля, правильно настроенного света, красивого вокала и... удачи. 

Таким образом, в следующем году «Евровидение» пройдет в Амстердаме. А за кого болели вы?

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19 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляю Сергея Лазарева с почетным 3-местом! Отличное выступление. Соперники в этом году были сильные.

  • Победил красавчик с гнусаво-сладеньким голосом, попсово и трогательно поющий о несчастной любви - классика же😊 А говорят, Европа совсем морально разложилась и погрязла в извращениях и бездуховности. А вот и нет, все как и 100, и 200 лет назад, те же переживания, те же ценности, мимими😊

  • Ну хоть не так позорно как в тот раз. Ничего, еще съездит Лазарев. Все равно больше особо и некому.

  • Гость

    Поздравляю Сергея Лазарева с почетным 3-местом! Отличное выступление. Соперники в этом году были сильные.

    Да, поздравляем и надеемся, что на этом он успокоится и больше на Евровидение ездить не будет. А то прям как будто он один на всю Россию, больше петь никто не умеет и ехать некому🙈

  • Мне понравилось выступление пары из Словении. У девушки хороший голос, как то все по настоящему у них , натуральные эмоции без фальши. Не было также боевого раскраса у певицы и вычурных костюмов. Можно было сосредоточиться на исполнении, а не отвлекающих деталях.

  • Я болела за Норвегию.

  • Мне понравились Словения, Норвегия, Швейцария и Нидерланды.

  • Пригласили Мадонну, большие деньжища ей заплатили, а что в итоге-ужасное выступление, уши вяли. Я не права?

  • А меня возмутила команда Исландии с шарфами с надписью "Палестина". Ну и зачем надо было это делать? Очень некрасиво и неуважительно. И причем тут песенный конкурс? Но в итоге они не Израиль оскорбили, а сами унизились. Типа в бессильной злобе от своего невысокого места решили такое исполнить, на большее мозгов не хватило🤦‍♀️

  • Мадонна была хуже всех, Сергей хоть не опозорился и по результатам зрителей вообще 2-ой , очень много хороших исполнителей в этом году и Слава Богу француз не то Дядя не то тетя не победил, надоели фрики . И да давайте новых исполнителей посылать , сами проголосуем

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