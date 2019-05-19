Участник из Нидерландов Дункан Лоуренс победил на «Евровидении-2019»

Вот и закончился один из самых ярких музыкальных праздников этого года — прошел финал «Евровидения». Победу на конкурсе одержал фаворит букмекеров Дункан Лоуренс.

В этом году «Евровидение» ждали особенно. Но не только из-за насыщенной программы от конкурсантов, но и потому, что на сцене должна была появиться Мадонна. Интрига — выступит поп-звезда или нет — сохранялась до последнего. К счастью поклонников, знаменитость все же вышла на сцену, представив сингл из альбома Madame X Future, а также хит 1989 года Like A Prayer.



Уже после выступления Мадонны, о котором мы обязательно расскажем отдельно, все затаили дыхание: начался подсчет голосов. Сначала были оглашены результаты голосования профессионального жюри, затем — мнение зрителей. Лидеры в турнирной таблице сменяли один другого, и в какой-то момент, кажется, уже ни у кого не осталось сомнений — победит Северная Македония.

Однако, как всегда, все изменилось в последний момент. Уже в финале подсчета зрительских голосов в лидерах остались представители Швеции и Нидерландов. Победил последний.



Дункан Лоуренс исполнил в Тель-Авиве чувственную композицию Arcade. Его триумф — доказательство того, что на конкурсе необязательно соревноваться в изобретательности и спецэффектах. Достаточно лишь рояля, правильно настроенного света, красивого вокала и... удачи.

Таким образом, в следующем году «Евровидение» пройдет в Амстердаме. А за кого болели вы?