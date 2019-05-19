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«Вижу некую предвзятость»: Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения» и свое третье место

18 мая в Тель-Авиве прошел финал «Евровидения-2019». Победу в этом году одержал исполнитель из Нидерландов, а Сергей Лазарев занял третье место. Несмотря на усталость, артист дал комментарий СМИ по этому поводу.

В Израиле завершилось «Евровидение», которое в этом году было особенно запоминающимся. Совместное выступление участников прошлых лет, появление Мадонны, презентация новой песни Нетты Барзилай и, конечно, 26 хитов от участников конкурса, которые теперь войдут в историю.

К сожалению, Россия в лице Сергея Лазарева не смогла одержать победу на конкурсе, но и не проиграла. Наш певец занял третье место по итогам голосования, уступив Дункану Лоуренсу из Нидерландов (песня Arcade) и Алессандро Махмуду из Италии (композиция Soldi).

При этом, как и в прошлый раз (Лазарев ездил на «Евровидение» в 2016-м), жюри присудило Сергею не так много баллов — Россия сначала оказалась на 9-м месте. А вот зрители активно голосовали за артиста, благодаря чему он и завоевал бронзу.

Сам Лазарев позитивно оценивает результаты своего участия. 

«Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на ''Евровидении'' — из всех репетиций, из всех полуфиналов, я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее, собраннее еще. Конечно, волнение страшное и усталость страшная, потому что у нас было восемь шоу подряд», — заявил Сергей в интервью агентству «РИА Новости».

Артист добавил, что больше не поедет на «Евровидение» в качестве конкурсанта.

 «Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив», — сообщил Лазарев. Впрочем, Сергей не исключает, что посетит песенный конкурс в качестве гостя, если его пригласят.

Певец высказался и о результатах голосования, заметив, что жюри, возможно, было предвзято. «Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране...», — выразил свое мнение Сергей. Однако он не исключает, что его номер действительно мог уступать выступлениям других исполнителей.

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19 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Сергей Лазарев

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Его номер очень похож на предыдущий - аналогичный видеоряд, даже мотив песни чем то похож. В этом году много было достойных конкурсантов - мне Македония очень понравилась, но она, увы, улетела далеко вниз после зрительского голосования( Словения тоже хороши, выступление очень трогательное. И победитель доказал, что не всегда главное, чтобы было крутое шоу, фриковатость и т.д.

  • Рекламы бы побольше, а то еще мы можем читать, а так не сможем ни читать, ни смотреть картинки

  • Рекламу еще

  • Да норм он выступил, просто песня у него заунывная и заурядная, впрочем, как и у всех остальных. Была бы предвзятость, занял бы место гораздо ниже. Но это конкурс прежде всего песни, а не пения. С пением и шоу у него все ок.

  • Молодец, Сергей!!! Очень сильное исполнение! Спасибо!

  • Ну конечно, сейчас будут выдавать доводы про предвзятость. Но зрители в этом году Сергею только 4 место присудили. Благодаря же "предвзятости" жюри в сторону Норвегии, у него сейчас почетное третье)))

  • 3 место-нормуль.ну его первое.опять расходы))))а так самый раз.и без обязательств и вполне престижно)

  • Каждый год одно и то же: место могло бы быть и повыше, но к России все предвзяты, вот нас и засудили🤦🏼‍♀️ Да 3 местом унылой и незапоминающейся песне Лазарева еще и польстили!

  • Мне его песня вообще не понравилась, нудная до невозможности. Люди пришли на концерт потанцевать, хочется веселья и жизнерадости, а тут, вместе с каплями дождя хочется реветь, реветь, реветь. Хотя по качеству исполнения спел хорошо.

  • Билана не переплюнул

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