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Мадонна произвела фурор на «Евровидении-2019», но оценили не все

14 июня выйдет новый и долгожданный альбом Мадонны Madame X, однако несколько песен, которые в него вошли, уже известны. Так, 18 мая, в финале «Евровидения», поп-звезда представила сингл Future.

Не так давно Мадонна анонсировала выход нового альбома Madame X, а также театральный тур, который стартует этой осенью. Чтобы скрасить ожидание поклонникам, певица уже презентовала несколько синглов. Первый — Medellín, записанный совместно с рэпером Maluma, был впервые исполнен на премии Billboard Music Awards. Второй и третий  — I Rise и Crave появились в Сети спустя несколько дней. А вот четвертый — коллаборация с Quavo под названием Future — стал подарком для зрителей финала «Евровидения».

Вокруг приезда Мадонны на песенный конкурс было немало слухов и сплетен. Многие до последнего не верили, что выступление состоится: говорили, что артистка не спешит подписывать контракт с организаторами, а те, в свою очередь, оспаривают условия и программу. Буквально за день до финала СМИ наконец подтвердили — выступление дивы состоится.

Конечно, этот самый сладкий кусок пирога был оставлен на десерт. Звезда вышла на сцену «Экспо Тель-Авив» перед самым объявлением результатов голосования.

В рамках короткой программы Мадонна спела лишь две песни: хит 1989 года Like A Prayer, а также сингл Future. Вместе с артисткой в Израиль приехал дизайнер Жан-Поль Готье, который является автором концертного наряда Мадонны для «Евровидения». 

Выступление поп-дивы не обошлось без острых моментов. По-первых, довольно воинственно прозвучал призыв Wake Up («Просыпайтесь»), выведенный на экраны в конце. А во-вторых, Мадонна все же не удержалась от политической провокации: в какой-то момент двое из ее танцоров повернулись к зрителями спинами, продемонстрировав флаги Израиля и Палестины. Возможно, поэтому организаторы мероприятия не включили ролик с исполнительницей в плейлист официального YouTube-канала.

Без сомнения, зрители «Евровидения» запомнят столь эффектное, продуманное и дорогое (хоть и короткое) шоу Мадонны, однако в Сети есть и критические замечания. Например, ряд интернет-пользователей считают, что спела артистка не так качественно, как могла, да и номер мог быть поинтереснее. К примеру, Юрий Лоза написал в своем Фейсбуке следующее: «А Мадонна-то нынче живьем уже не справляется — ну все мимо нот...». А что думаете вы?

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19 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Мадонна

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Интересно-какими процедурами она в 60 лет разгладила морщины,или удачный мейк ап?

  • Спела плохо, выглядела грузно, новая песня ужасная.

  • Первую песню спела отвратительно. Фальшивила просто ужасно.Возраст ли сказался, усталость или что-то другое, но объективно - это было очень плохо. На вторую песню, видимо, включили фонограмму, ибо звучание было абсолютно другим.Хотя, опять же, восторга я не испытала.

  • Сатанинско-массонское выступление, как и сам конкурс, когда мы уже перестанем в этом участвовать..

  • Пела вживую ужасно, резало слух до нельзя, ни одного попадания в ноты. Болты ей, конечно, подтянули знатно, но в движениях она уже не та.

  • Только глухой может не заметить, как он фальшивила. Нормальный человек бы со стыда провалился, а она рожу натянула, корону нацепила и жизни всех учит, гуру без штанов

  • Гость

    Интересно-какими процедурами она в 60 лет разгладила морщины,или удачный мейк ап?

    я думаю, при ее средствах - тотальная пересадка лица от юной девственницы

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