«Шабаш» Кончиты Вурст и Верки Сердючки, танец плюс-сайз-балерины и другие яркие моменты «Евровидения-2019»

На днях состоялся финал ежегодного песенного конкурса «Евровидение». В этом году от нашей страны выступал Сергей Лазарев. Для него это не в новинку — 2016-м он уже боролся за победу и вернулся, чтобы сделать это снова.

18 мая все внимание было устремлено на Тель-Авив — там прошел финал конкурса «Евровидение». Как и всегда, мероприятие вызвало небывалый ажиотаж — в том числе из-за многочисленных скандалов.



Финал начался с традиционного парада участников, в рамках которого претенденты на победу прошли по сцене в том порядке, в котором собирались выступать на конкурсе. Эту часть прерывали короткие номера участниц «Евровидения» от Израиля разных лет — Иланит и Даны Интернэшнл.

Радушными хозяевами вечера выступили модель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль, а помогали им телеведущие Асси Азар и Люси Аюб. Тема в этом году звучала так: Dare to Dream («Смелость мечтать»).

Открывала конкурс артистка от Мальты. Микела Паче исполнила композицию Chameleon и сразу настроила зрительский зал на нужную волну.

Сергей Лазарев вышел на сцену пятым — зал встретил нашего артиста с воодушевлением. Невозможно было не заменить, насколько хорошо певец был готов к выступлению.

Лазарев выложился больше, чем на все сто процентов, что потом сам отмечал в интервью журналистам.

Запомнились и множество других номеров: представительница Кипра певица Тамта зажигала на сцене в латексном костюме и полупрозрачном боди с кристаллами (многим она, к слову, напомнила Мадонну), фаворит букмекеров — участник от Нидерландов Дункан Лоруенс — покорил публику мелодичным вокалом и минималистичным антуражем, исландцы Hatari сделали ставку на эпатаж и БДСМ-эстетику. Громко встречали и Бибала Асани, участника от Франции, которого долгое время называли главным соперником Сергея Лазарева. Но лично нам больше всего запомнился невероятно красивый номер Кейт Миллер-Хайдке — исполнительницы из Австралии, которая ради зрелищности, кажется, преодолела гравитацию.

После окончания основной конкурсной программы началась развлекательная. Сначала экс-участникам прошлых лет предложили исполнить песни друг друга. В «шабаше» приняли участие Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка. После них выступила победительница прошлого года Нетта Барзилай, представившая новую песню Nana Banana.

Наконец случилось то, чего так ждали все. На сцену вышла легенда поп-музыки Мадонна! Ее участие в «Евровидении» не подтверждалось до последнего, но певица все-таки выступила и буквально взорвала зал. В рамках короткой программы звезда исполнила хит 1989 года Like A Prayer, а также новинку из альбома Madame X — Future. Компанию Мадонне составил рэпер Quavo.

Сейчас в Сети все с жаром обсуждают шоу Мадонны и находят немало погрешностей.

А вот организаторы «Евровидения» думают, как потушить «пожар», который может возникнуть после того, как танцоры певицы продемонстрировали на сцене флаги Израиля и Палестины.

Когда страсти после выхода Мадонны на сцену немного улеглись, началось объявление результатов голосования: сначала профессионального жюри, потом зрительского. За долгие 50 минут менялись лидеры, среди которых какое-то время был и Сергей Лазарев.

Увы, после объявления мнения жюри наш исполнитель занял лишь 9-е место, отыгравшись по результатам зрительского голосования. В итоге Лазарев стал третьим. Победителем объявлен Дункан Лоуренс из Нидерландов. На втором месте оказался представитель Италии.