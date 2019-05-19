«Шабаш» Кончиты Вурст и Верки Сердючки, танец плюс-сайз-балерины и другие яркие моменты «Евровидения-2019»

18 мая все внимание было устремлено на Тель-Авив — там прошел финал конкурса «Евровидение». Как и всегда, мероприятие вызвало небывалый ажиотаж — в том числе из-за многочисленных скандалов.
Финал начался с традиционного парада участников, в рамках которого претенденты на победу прошли по сцене в том порядке, в котором собирались выступать на конкурсе. Эту часть прерывали короткие номера участниц «Евровидения» от Израиля разных лет — Иланит и Даны Интернэшнл.
Открывала конкурс артистка от Мальты. Микела Паче исполнила композицию Chameleon и сразу настроила зрительский зал на нужную волну.
Сергей Лазарев вышел на сцену пятым — зал встретил нашего артиста с воодушевлением. Невозможно было не заменить, насколько хорошо певец был готов к выступлению.
Запомнились и множество других номеров: представительница Кипра певица Тамта зажигала на сцене в латексном костюме и полупрозрачном боди с кристаллами (многим она, к слову, напомнила Мадонну), фаворит букмекеров — участник от Нидерландов Дункан Лоруенс — покорил публику мелодичным вокалом и минималистичным антуражем, исландцы Hatari сделали ставку на эпатаж и БДСМ-эстетику. Громко встречали и Бибала Асани, участника от Франции, которого долгое время называли главным соперником Сергея Лазарева. Но лично нам больше всего запомнился невероятно красивый номер Кейт Миллер-Хайдке — исполнительницы из Австралии, которая ради зрелищности, кажется, преодолела гравитацию.
После окончания основной конкурсной программы началась развлекательная. Сначала экс-участникам прошлых лет предложили исполнить песни друг друга. В «шабаше» приняли участие Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка. После них выступила победительница прошлого года Нетта Барзилай, представившая новую песню Nana Banana.
Наконец случилось то, чего так ждали все. На сцену вышла легенда поп-музыки Мадонна! Ее участие в «Евровидении» не подтверждалось до последнего, но певица все-таки выступила и буквально взорвала зал. В рамках короткой программы звезда исполнила хит 1989 года Like A Prayer, а также новинку из альбома Madame X — Future. Компанию Мадонне составил рэпер Quavo.
Сейчас в Сети все с жаром обсуждают шоу Мадонны и находят немало погрешностей.
Когда страсти после выхода Мадонны на сцену немного улеглись, началось объявление результатов голосования: сначала профессионального жюри, потом зрительского. За долгие 50 минут менялись лидеры, среди которых какое-то время был и Сергей Лазарев.
Увы, после объявления мнения жюри наш исполнитель занял лишь 9-е место, отыгравшись по результатам зрительского голосования. В итоге Лазарев стал третьим. Победителем объявлен Дункан Лоуренс из Нидерландов. На втором месте оказался представитель Италии.