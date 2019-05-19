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СМИ: Дункан Лоуренс может лишиться победы из-за нарушения правил «Евровидения»

В этом году победителем «Евровидения» стал Дункан Лоуренс. Не успел певец вернуться на родину, как вокруг его имени начал разворачиваться скандал.

Поздним вечером 18 мая в Тель-Авиве были объявлены итоги конкурса «Евровидение-2019». Победителем стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако, возможно, организаторам конкурса придется внести коррективы.

Дело в том, что на следующий день после проведения концерта в Сети начал разгораться скандал. Интернет-пользователи нашли на YouTube видео, на котором Лоуренс исполняет песню Arcade, с которой он и приехал на «Евровидение». Ролик датирован 2017 годом. Об этом пишет «Газета.Ru» и ряд других СМИ.

Согласно правилам «Евровидения», конкурсанты обязаны представлять на конкурсе новые композиции, которые раньше нигде не звучали. Таким образом, Лоуренс может быть дисквалифицирован. Пока от организаторов мероприятия не поступало никаких комментариев. Напомним, второе место занял представитель Италии Махмуд.

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19 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну вот. Шапка горит.

  • Ой да ладно, сколько этих высосанных из пальца скандалов было - тот представил не новую песню, этот матернулся, кто-то пукнул не так и так до бесконечности. Никто ничего менять не будет, потому что на это Евровидение самим организаторам уже потихоньку пофиг становится. А жаль, конкурс когда-то был интересный

  • Там хотя бы раз без скандала обходится? Начинается вечно это мурыжиние победил/ не победил. главное чтобы опять к нам этот конкурс не приехал... А то у первого песня ранняя, у второго ещё чего-нибудь найдут и оплачивайте этот цирк фриков на наших просторах..

  • Все равно у него лучшая песня! и вообще странно, как в финал, так его пропустили, а выиграл - и сразу началась заваруха.

  • Да и потом, когда заявку от страны подавали, можно подумать, что это все не проверяется, а организаторы слепые и глухие, что ролик, который гуляет по сети в свободном доступе два года, попался им на глаза только сейчас

  • Будет очень иронично, если лучшим певцом Европы будет признан Махмуд🙈 Надеюсь, награду у голландца не отберут...

  • Вообще надо заканчивать смотреть эти конкурсы. Одни скандалы и расстройства.

  • Гость

    Будет очень иронично, если лучшим певцом Европы будет признан Махмуд🙈 Надеюсь, награду у голландца не отберут...

    Махмуд по матери итальянец. И песня у него достойная.

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