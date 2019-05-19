СМИ: Дункан Лоуренс может лишиться победы из-за нарушения правил «Евровидения»

В этом году победителем «Евровидения» стал Дункан Лоуренс. Не успел певец вернуться на родину, как вокруг его имени начал разворачиваться скандал.

Поздним вечером 18 мая в Тель-Авиве были объявлены итоги конкурса «Евровидение-2019». Победителем стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако, возможно, организаторам конкурса придется внести коррективы.



Дело в том, что на следующий день после проведения концерта в Сети начал разгораться скандал. Интернет-пользователи нашли на YouTube видео, на котором Лоуренс исполняет песню Arcade, с которой он и приехал на «Евровидение». Ролик датирован 2017 годом. Об этом пишет «Газета.Ru» и ряд других СМИ.

1 2 3 4 5 6 СМИ сообщили, что Дункан Лоуренс нарушил правила «Евровидения»

Согласно правилам «Евровидения», конкурсанты обязаны представлять на конкурсе новые композиции, которые раньше нигде не звучали. Таким образом, Лоуренс может быть дисквалифицирован. Пока от организаторов мероприятия не поступало никаких комментариев. Напомним, второе место занял представитель Италии Махмуд.