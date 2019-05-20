34-летняя Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост женятся! Об этом изданию Associated Press сообщил агент голливудской актрисы Марсель Паризо.

На днях представитель Скарлетт Йоханссон сообщил журналистам, что после двух лет отношений актриса и ее бойфренд, комик Колин Джост, решили пожениться. По его словам, дата свадьбы пока не назначена.

Для Джоста этот брак будет первым, а для Йоханссон — уже третьим. Напомним, в сентябре 2017-го года актриса развелась с журналистом Роменом Дориаком. Скарлетт также была замужем за актером Райаном Рейнольдсом. Их семейная жизнь продлилась с 2008-го по 2010-й год.

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Йоханссон и Джост впервые появились на публике вместе в ноябре 2017 года. А совсем недавно пара посетила прошедшую в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Мстители: Финал», в котором Скарлетт играет одного из ключевых персонажей — Черную вдову.