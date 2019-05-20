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34-летняя Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост женятся! Об этом изданию Associated Press сообщил агент голливудской актрисы Марсель Паризо.

На днях представитель Скарлетт Йоханссон сообщил журналистам, что после двух лет отношений актриса и ее бойфренд, комик Колин Джост, решили пожениться. По его словам, дата свадьбы пока не назначена.

Для Джоста этот брак будет первым, а для Йоханссон — уже третьим. Напомним, в сентябре 2017-го года актриса развелась с журналистом Роменом Дориаком. Скарлетт также была замужем за актером Райаном Рейнольдсом. Их семейная жизнь продлилась с 2008-го по 2010-й год.

  • Скарлетт Йоханссон
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    На днях стало известно, что Скарлетт Йоханссон получила предложение руки и сердца
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Йоханссон и Джост впервые появились на публике вместе в ноябре 2017 года. А совсем недавно пара посетила прошедшую в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Мстители: Финал», в котором Скарлетт играет одного из ключевых персонажей — Черную вдову.

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20 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
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Скарлетт Йоханссон

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • И вот скажите мне, что делать Обычным женщинам, если даже такие крастоки, богатые и самодостаточные разводятся постоянно?( значит не в красоте и деньгах счастье??

  • Гость

    И вот скажите мне, что делать Обычным женщинам, если даже такие крастоки, богатые и самодостаточные разводятся постоянно?( значит не в красоте и деньгах счастье??

    В нетерпимом характере дело и в феминизме через край. Жить то придется не с ногами, а с характером. К тому же, она мягко сказать простовата умом.

  • Раньше она мне очень нравилась, была женственной. Потом она как-то омужланилась что ли, пошёл этот феминизм через край, как выше написали, теперь совсем не нравится.

  • Гость

    И вот скажите мне, что делать Обычным женщинам, если даже такие крастоки, богатые и самодостаточные разводятся постоянно?( значит не в красоте и деньгах счастье??

    Можно подумать, она этими деньгами мужей одаривала. А красота легко смывается под краном, оставляя низкорослую обычную женщину со сложным характером и любовью к бодипозитиву, она уже был на митинге против бритья.

  • Людей по настоящему влюбленных только чувства, отношения, совместимость душ и взглядов объединяет. Ищите половинку свою!Вот обычный вывод для гормоничных отношений.

  • Что-то она внешне подурнела(

  • с комиком жить наверное очень интересно) скарлетт люблю, она привлекательная и женственная, и актриса замечательная. а то, что в феминизм ударилась, вероятно от пустоты какой- то.

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