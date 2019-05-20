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Инста-бойфренд: Леонардо Ди Каприо терпеливо фотографирует подругу для соцсетей

44-летний Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци вместе со своей подругой, 21-летней Камилой Морроне. Пару засняли в Каннах, где оскароносный актер устроил мини-фотосессию для своей возлюбленной.

Уже больше года Леонардо Ди Каприо встречается с Камилой Морроне, но в Сети найдется не так много их совместных фотографий. На днях французским папарацци удалось запечатлеть пару в весьма интересный момент. Во время обеда в одной из гостиниц Лазурного берега актер устроил для своей подруги мини-фотосессию.

Девушка, одетая в длинное платье Alessandra Rich, с удовольствием позировала своему бойфренду. В этот момент сделать несколько снимков успели и репортеры. Глядя на эти фото, нельзя не вспомнить шутки про инста-мужа. В данном случае — про инста-бойфренда, который терпеливо фотографирует свою вторую половину. Уверены, Лео пришлось сделать много кадров, чтобы Камила смогла выбрать снимок для публикации в Инстаграме.

О Камиле Морроне известно, что она является не только успешной моделью, но и падчерицей самого Аль Пачино. Кстати, он и познакомил приемную дочь с ее будущим возлюбленным. По слухам, отношения у пары серьезные — близкие к Ди Каприо источники утверждают, что он наконец-то готов жениться и даже завести детей.

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20 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино

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