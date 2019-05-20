Симона Юнусова вспомнила свою первую любовь и рассказала о первом поцелуе

Недавно Симона Юнусова опубликовала в Инстаграме трогательный пост о годах своей юности. В нем мать Тимати рассказала, как на нее повлияли самые первые отношения с мальчиком и каким был ее первый поцелуй.

Уже не первую неделю Симона Юнусова вспоминает в Инстаграме свои детские и юношеские годы. Каждому периоду жизни она отводит отдельный пост, рассказывая о самых важных и памятных событиях. Последнюю публикацию мать Тимати посвятила первой любви.

Юнусова рассказала, что это светлое и прекрасное настигло ее в возрасте 15 лет. «Поток чувств подхватил, понес в неизвестном направлении, а я и не хотела сопротивляться... Этот парень был первым человеком, которого интересовало то, о чем я думаю. Мы часами говорили обо всем на свете, невзирая на родительский гнев», — поведала Симона (орфография и пунктуация автора сохранены). Она также отметила, что первый парень открыл ей мир литературы: Бродского, Цветаеву, Маяковского.



1 2 3 ... 10 В последнее время Симона Юнусова все чаще вспоминает прошлое

Подписчикам понравился искренний рассказ Юнусовой: «Это невозможно интересно! И невозможно так читать понемногу», «Я с нетерпением жду продолжения», «Симона, ну почему вы не написали уже десяток книг, которые все были бы у меня? Ко мне вернулся бы интерес к чтению!». Многие отметили особый талант Симоны, с которым она описывает простые житейские истории.