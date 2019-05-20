Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала

Как известно, если в личной жизни все хорошо, то на работе обязательно будут проблемы. В случае Ксении Собчак данная теория не находит подтверждения. 37-летняя знаменитость, расставшаяся с мужем Максимом Виторганом и закрутившая роман с режиссером Константином Богомоловым, принимает поздравления с новым назначением. И весьма серьезным!

Жизнь Ксении Собчак не замедляется ни на минуту! Как личная, так и профессиональная. Не так давно дерзкая знаменитость участвовала в президентских выборах, а после того, как заняла четвертое место, вступила на должность члена политсовета в «Партии Перемен» и по сей день активно влияет на работу организации. Помимо этого Ксения Анатольевна продолжает успешно реализовывать себя и как журналист. Ее развлекательное шоу «Осторожно, Собчак!» набирает миллионы просмотров на YouTubе-канале, а интервью разбирают на цитаты.

Добавим сюда кино и театр, где Ксения пробует себя в качестве актрисы. Недавно она сыграла роль главного редактора журнала в «Содержанках» — нашумевшем сериале Константина Богомолова. Звезда также участвовала в съемках документального фильма «Дело Собчака», раскрывающего тонкости и неизвестные ранее факты из жизни отца Ксении — первого петербуржского мэра Анатолия Собчака. Во время работы над картиной звездная наследница взяла интервью у президента РФ Владимира Путина.

На очереди новый этап — Ксении Собчак выпала возможность испытать себя в роли генерального продюсера телеканала «Супер», основную часть эфира которого составляют комедийные шоу и сериалы.



Амбициозной бизнес-леди предстоит заняться программным наполнением канала вместе с другими членами команды «Супер». Помимо этого, новоиспеченный генеральный продюсер планирует принять участие и в других проектах телеканала.



1 2 3 ... 8 Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер», принадлежащего «Газпром-медиа», в которую входят «ТНТ», «ТВ-3», «Пятница!», «НТВ», а также ряд радиостанций



Не сомневаемся, что журналистский и организаторский опыт, а также смелость и чувство юмора позволят Собчак с успехом утвердиться в новой должности.