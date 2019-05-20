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Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала

Как известно, если в личной жизни все хорошо, то на работе обязательно будут проблемы. В случае Ксении Собчак данная теория не находит подтверждения. 37-летняя знаменитость, расставшаяся с мужем Максимом Виторганом и закрутившая роман с режиссером Константином Богомоловым, принимает поздравления с новым назначением. И весьма серьезным! 

Жизнь Ксении Собчак не замедляется ни на минуту! Как личная, так и профессиональная. Не так давно дерзкая знаменитость участвовала в президентских выборах, а после того, как заняла четвертое место, вступила на должность члена политсовета в «Партии Перемен» и по сей день активно влияет на работу организации. Помимо этого Ксения Анатольевна продолжает успешно реализовывать себя и как журналист. Ее развлекательное шоу «Осторожно, Собчак!» набирает миллионы просмотров на YouTubе-канале, а интервью разбирают на цитаты. 

Добавим сюда кино и театр, где Ксения пробует себя в качестве актрисы. Недавно она сыграла роль главного редактора журнала в «Содержанках» — нашумевшем сериале Константина Богомолова. Звезда также участвовала в съемках документального фильма «Дело Собчака», раскрывающего тонкости и неизвестные ранее факты из жизни отца Ксении — первого петербуржского мэра Анатолия Собчака. Во время работы над картиной звездная наследница взяла интервью у президента РФ Владимира Путина.

На очереди новый этап — Ксении Собчак выпала возможность испытать себя в роли генерального продюсера телеканала «Супер», основную часть эфира которого составляют комедийные шоу и сериалы.

Амбициозной бизнес-леди предстоит заняться программным наполнением канала вместе с другими членами команды «Супер». Помимо этого, новоиспеченный генеральный продюсер планирует принять участие и в других проектах телеканала.  

  • Ксения Собчак
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    Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер», принадлежащего «Газпром-медиа», в которую входят «ТНТ», «ТВ-3», «Пятница!», «НТВ», а также ряд радиостанций
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Не сомневаемся, что журналистский и организаторский опыт, а также смелость и чувство юмора позволят Собчак с успехом утвердиться в новой должности.

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20 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Донат Сорокин/ТАСС
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Ксения Собчак

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3 комментария Добавить комментарий
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  • это она почему раньше такая злая была потому что у Канделаки свой канал у Симонян свой канал а у нее не было теперь добрее будет вон какой начальством стала глядишь и первый ей подарят за клоунадо в кандидаты в презики. продажный революционер слава Собянину кормящий эту революционерку.

  • Молодец, Ксения! Успехов Вам!

  • Никто не сомневается? Ой ли? Есть хоть одно поприще, где она преуспела? Ну, хоть одно назовите. Правильно, корпоративы и дом2. Остальное ей лучше оставить в покое.

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