Тимати впервые прокомментировал слухи вокруг ухода Егора Крида из Black Star

В Сети появилось много слухов, связанных с уходом Егора Крида из лейбла Black Star. Все это время Тимати хранил молчание, но недавно решил прокомментировать ситуацию.

На днях Тимати опубликовал в Инстаграме видео, в котором объяснил ситуацию с уходом Егора Крида из Black Star. Долгое время поклонников певца волновало, сможет ли он сохранить свое сценическое имя после расторжения контракта с лейблом. По слухам, сохранить псевдоним ему помог Борис Ротенберг.

«К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделке не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом», — заявил в своем видео Тимати.

1 2 3 ... 10 Слухи об уходе Егора Крида из Black Star появились еще в конце марта, а в начале апреля новость подтвердил гендиректор лейбла

В комментариях на видеоролик фолловеры отреагировали совершенно по-разному. «Как же теперь Егор будет?», «Правильно делает, что все разъясняет, чтобы не было этих сплетен больше! Надоело, наверное, ужасно!», «По-моему Крид единственный, кто мирно с Black Star расстался», «Как вас разделить-то, я не пойму? Black Star и Крид — это же единое целое», — выразили свое мнение подписчики.