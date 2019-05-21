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Тимати впервые прокомментировал слухи вокруг ухода Егора Крида из Black Star

В Сети появилось много слухов, связанных с уходом Егора Крида из лейбла Black Star. Все это время Тимати хранил молчание, но недавно решил прокомментировать ситуацию.

На днях Тимати опубликовал в Инстаграме видео, в котором объяснил ситуацию с уходом Егора Крида из Black Star. Долгое время поклонников певца волновало, сможет ли он сохранить свое сценическое имя после расторжения контракта с лейблом. По слухам, сохранить псевдоним ему помог Борис Ротенберг.

«К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделке не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом», — заявил в своем видео Тимати.

  • Егор Крид
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    Слухи об уходе Егора Крида из Black Star появились еще в конце марта, а в начале апреля новость подтвердил гендиректор лейбла
    Смотреть галерею

В комментариях на видеоролик фолловеры отреагировали совершенно по-разному. «Как же теперь Егор будет?», «Правильно делает, что все разъясняет, чтобы не было этих сплетен больше! Надоело, наверное, ужасно!», «По-моему Крид единственный, кто мирно с Black Star расстался», «Как вас разделить-то, я не пойму? Black Star и Крид — это же единое целое», — выразили свое мнение подписчики.

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21 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Тимати, Егор Крид

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец, Егорка, хватило смелости уйти от уважаемого Тимати, не испугался, а то можно быть рабом всю свою сознательную карьеру

  • Гость

    Молодец, Егорка, хватило смелости уйти от уважаемого Тимати, не испугался, а то можно быть рабом всю свою сознательную карьеру

    Это тимати его под зад пнул

  • Довыпендривался Егорка, будет теперь Ротенбергу свое &#39;Я&#39; выпячивать

  • Величайшее событие в истории музыки ... На втором месте - уход Блэкмора из Дип Пёрпл в 1975 ... На третьем - Осборна из Блэк Саббат в 1979 ...

  • Новость дня? Обалдеть просто

  • Нормальненько "так" Крид Поднялси!!! Не ожидал никто.
    Ну молодец, че!

  • Потеря потерь. Кто ж про бигуди детским голосом петь будет, снимая в клипе великовозрастных дам, годящихся юноше в матери?

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