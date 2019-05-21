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Мама пятерых детей Наталья Водянова подчеркнула безупречную фигуру полупрозрачным платьем

37-летняя Наталья Водянова опубликовала в Инстаграме снимок в платье Versace, подол которого многим напомнил хвост русалки. Этот наряд модель выбрала для Каннского фестиваля.

Супермодель Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны. Прежде чем появиться в новом сногсшибательном платье на красной ковровой дорожке, знаменитость показала его своим подписчикам в Инстаграме.

Водянова опубликовала фото, сделанное на фоне моря. На снимке супермодель предстала в ажурном розовом платье от Versace. «Затишье перед бурей», — подписала пост Наталья.

Подписчики знаменитости остались в восторге от ее образа. Многие были поражены, в какой замечательной форме находится Водянова, которая является матерью пятерых детей. «Какая вы прекрасная!», «Невероятно красиво, ваш вкус безупречен», «Платье сногсшибательное!», «Как русалка», —  восхитились фоловеры модели.

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21 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Наталья Водянова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Наташа хороша и выглядит всегда очень нежно. Воздушная она какая-то. Счастливчик

  • Идеально сидит платье. Очень элегантно

  • Она точно ведьма. Пять детей и фигура 20-летней девочки... Ну вот как так?

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