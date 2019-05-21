Мама пятерых детей Наталья Водянова подчеркнула безупречную фигуру полупрозрачным платьем

37-летняя Наталья Водянова опубликовала в Инстаграме снимок в платье Versace, подол которого многим напомнил хвост русалки. Этот наряд модель выбрала для Каннского фестиваля.

Супермодель Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны. Прежде чем появиться в новом сногсшибательном платье на красной ковровой дорожке, знаменитость показала его своим подписчикам в Инстаграме.

Водянова опубликовала фото, сделанное на фоне моря. На снимке супермодель предстала в ажурном розовом платье от Versace. «Затишье перед бурей», — подписала пост Наталья.

Подписчики знаменитости остались в восторге от ее образа. Многие были поражены, в какой замечательной форме находится Водянова, которая является матерью пятерых детей. «Какая вы прекрасная!», «Невероятно красиво, ваш вкус безупречен», «Платье сногсшибательное!», «Как русалка», — восхитились фоловеры модели.

