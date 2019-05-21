После развода с Эмбер Херд Джонни Депп погряз в долгах

Джонни Депп не может рассчитаться с адвокатами после развода и судебного разбирательства со своей супругой Эмбер Херд. Актер задолжал юристам около 350 тысяч долларов.

Джонни Деппа обвиняют в том, что он не расплатился со своими адвокатами. Они помогли актеру в судебном процессе на сумму 30 миллионов долларов. Теперь юристы подали иск, чтобы получить причитающиеся им деньги. Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении издания The Blast, фирма Buckley LLP подала в суд на Деппа, дабы вернуть 347 тысяч долларов за неоплаченные юридические счета.

Представители фирмы утверждают, что их юристы были наняты киноактером с целью участия в судебном процессе против его бывших адвокатов. Также они сообщают, что потратили немало сил на защиту Деппа и одержали блестящую победу.

Представители знаменитости пока не дают никаких комментариев по поводу данного процесса. Тем не менее в Сети распространились слухи, что материальное благосостояние Деппа было подорвано после развода с женой Эмбер Херд. Актер заплатил ей 7 миллионов долларов отступных, а также возместил расходы на адвокатов.