Монеточка и Настя Ивлеева: кто еще вошел в список самых «молодых и успешных»

Журнал Forbes в первую очередь известен своими рейтингами «самых богатых и знаменитых». Недавно отечественная версия издания опубликовала новый топ, в который вошли молодые, но уже успевшие завоевать свое место под солнцем россияне.

Настя Ивлеева вошла в рейтинг самых молодых и успешных россиян

21 мая российская версия журнала Forbes представила рейтинг «30 до 30», в котором представлены знаменитые деятели культуры и искусства, шоу-бизнеса, фэшн-индустрии, а также спортсмены, управленцы и владельцы собственных компаний. Всем участникам списка не более 30 лет.

«Наши герои — это те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — объясняет свой выбор издание.

Рейтинг состоит из 10 категорий, в каждой из которых представлено по три лауреата.

Певица Монеточка стала одной из самых юных представительниц рейтинга Forbes

Самых «молодых и успешных» выбирало не только экспертное жюри и редакция издания, но и читатели. В течение нескольких недель на сайте Forbes проводилось открытое голосование, в котором участвовало сто номинантов.

С этого момента редакция Forbes будет ежегодно отбирать перспективных россиян до 30 лет.

В итоге в рейтинг 2019-го вошли 20-летняя певица Монеточка, 28-летняя блогер и телеведущая Настя Ивлеева, 28-летняя клипмейкер Алина Пязок, 20-летний спортсмен Роман Кушнарев, 29-летний основатель онлайн-школы по изучению английского языка Skyeng Георгий Соловьев и многие другие.

1 2 3 ... 16 Никто не сомневался, что Настя Ивлеева войдет в рейтинг самых успешных россиян до 30 лет

С полным списком рейтинга «30 до 30» можно ознакомиться на сайте издания. Кроме того, рейтинг будет представлен в июньском номере журнала Forbes.