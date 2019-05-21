Монеточка и Настя Ивлеева: кто еще вошел в список самых «молодых и успешных»

21 мая российская версия журнала Forbes представила рейтинг «30 до 30», в котором представлены знаменитые деятели культуры и искусства, шоу-бизнеса, фэшн-индустрии, а также спортсмены, управленцы и владельцы собственных компаний. Всем участникам списка не более 30 лет.
Рейтинг состоит из 10 категорий, в каждой из которых представлено по три лауреата.
Самых «молодых и успешных» выбирало не только экспертное жюри и редакция издания, но и читатели. В течение нескольких недель на сайте Forbes проводилось открытое голосование, в котором участвовало сто номинантов.
В итоге в рейтинг 2019-го вошли 20-летняя певица Монеточка, 28-летняя блогер и телеведущая Настя Ивлеева, 28-летняя клипмейкер Алина Пязок, 20-летний спортсмен Роман Кушнарев, 29-летний основатель онлайн-школы по изучению английского языка Skyeng Георгий Соловьев и многие другие.
С полным списком рейтинга «30 до 30» можно ознакомиться на сайте издания. Кроме того, рейтинг будет представлен в июньском номере журнала Forbes.