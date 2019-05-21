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Монеточка и Настя Ивлеева: кто еще вошел в список самых «молодых и успешных»

Журнал Forbes в первую очередь известен своими рейтингами «самых богатых и знаменитых». Недавно отечественная версия издания опубликовала новый топ, в который вошли молодые, но уже успевшие завоевать свое место под солнцем россияне.
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева вошла в рейтинг самых молодых и успешных россиян

21 мая российская версия журнала Forbes представила рейтинг «30 до 30», в котором представлены знаменитые деятели культуры и искусства, шоу-бизнеса, фэшн-индустрии, а также спортсмены, управленцы и владельцы собственных компаний. Всем участникам списка не более 30 лет. 

«Наши герои — это те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — объясняет свой выбор издание. 

Рейтинг состоит из 10 категорий, в каждой из которых представлено по три лауреата. 

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)
Певица Монеточка стала одной из самых юных представительниц рейтинга Forbes

Самых «молодых и успешных» выбирало не только экспертное жюри и редакция издания, но и читатели. В течение нескольких недель на сайте Forbes проводилось открытое голосование, в котором участвовало сто номинантов. 

С этого момента редакция Forbes будет ежегодно отбирать перспективных россиян до 30 лет. 

В итоге в рейтинг 2019-го вошли 20-летняя певица Монеточка, 28-летняя блогер и телеведущая Настя Ивлеева, 28-летняя клипмейкер Алина Пязок, 20-летний спортсмен Роман Кушнарев, 29-летний основатель онлайн-школы по изучению английского языка Skyeng Георгий Соловьев и многие другие.

  • Настя Ивлеева
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    Никто не сомневался, что Настя Ивлеева войдет в рейтинг самых успешных россиян до 30 лет
    Смотреть галерею

С полным списком рейтинга «30 до 30» можно ознакомиться на сайте издания. Кроме того, рейтинг будет представлен в июньском номере журнала Forbes. 

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21 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Сергей Бобылев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram, vk.com
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Настя Ивлеева, Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Бузова даже с руководством армян не натянулась. А эти сами, ярко, четко и успешно.

  • Рейтинг успешных до 30 лет, Бузовой 33. Но Бузову обязательно куснуть, иначе день прожит зря.

  • Настюшка , рада за тебя , монеточку не знаю , но раз Земфира отозвалась негативно значит так и есть

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Гость 2019-05-20 16:40:00
181
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-19 11:46:00
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