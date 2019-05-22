«Был бы бизнесмен — не развелась бы с ним»: Алена Водонаева раскрыла причины расставания с супругом

На днях Алена Водонаева дала интервью изданию «Вечерняя Москва» . В нем знаменитость рассказала, почему развелась с супругом, музыкантом Алексеем Комовым, и какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.

Недавно Алена Водонаева развелась с Алексеем Комовым. Знаменитость сама рассказала об этом поклонникам в Инстаграме, а теперь решила раскрыть и причины расставания. Кроме того, Алена поведала о том, каким должен быть мужчина, чтобы ей понравиться.

В интервью «Вечерней Москве» Водонаева с юмором ответила на вопрос об экс-супруге. Когда журналист ошибочно назвал Комова бизнесменом, Алена заявила, что «во-первых, он музыкант. Был бы бизнесмен — не развелась бы с ним». В остальном знаменитость пояснила, что решение о разводе было взвешенным, несмотря на то, что ее отношения с бывшим мужем продлились лишь около двух лет.

1 2 3 ... 10 Алена Водонаева разводится со вторым мужем Алексеем Комовым

«Статус мужчины для меня важен, его интеллектуальный уровень, его рост, стремление и желание идти еще выше. Я не могу уважать своего мужчину, если он слабее, довольствуется малым и не хочет зарабатывать. А там, где нет уважения, нет и желания. Я могу дать шанс и подождать, но если этим шансом не воспользовались, я ухожу. Спокойно, пожелав удачи», — пояснила Водонаева «Вечерней Москве».