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«Был бы бизнесмен — не развелась бы с ним»: Алена Водонаева раскрыла причины расставания с супругом

На днях Алена Водонаева дала интервью изданию «Вечерняя Москва». В нем знаменитость рассказала, почему развелась с супругом, музыкантом Алексеем Комовым, и какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.

Недавно Алена Водонаева развелась с Алексеем Комовым. Знаменитость сама рассказала об этом поклонникам в Инстаграме, а теперь решила раскрыть и причины расставания. Кроме того, Алена поведала о том, каким должен быть мужчина, чтобы ей понравиться.

В интервью «Вечерней Москве» Водонаева с юмором ответила на вопрос об экс-супруге. Когда журналист ошибочно назвал Комова бизнесменом, Алена заявила, что «во-первых, он музыкант. Был бы бизнесмен — не развелась бы с ним». В остальном знаменитость пояснила, что решение о разводе было взвешенным, несмотря на то, что ее отношения с бывшим мужем продлились лишь около двух лет.

«Статус мужчины для меня важен, его интеллектуальный уровень, его рост, стремление и желание идти еще выше. Я не могу уважать своего мужчину, если он слабее, довольствуется малым и не хочет зарабатывать. А там, где нет уважения, нет и желания. Я могу дать шанс и подождать, но если этим шансом не воспользовались, я ухожу. Спокойно, пожелав удачи», — пояснила Водонаева «Вечерней Москве».

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22 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Алена Водонаева, Алексей Комов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая молодец, что может разорвать такие отношения. У меня подобная ситуация (и секс супер, как у них был), вот только все остальное, как под копирку, живу и мучаюсь, потому что отец хороший, носит ребенка в руках.... Детей совместных нет, так намного проще...

  • врёт сама себе. если у человека есть способности к ведению бизнеса, то в наше время к 30 годам они уже раскрыты. играет с людьми до тех пор, пока они ей не надоедают. и с подругами, и с мужчинам. избегает близких, доверительных отношений.

  • Так первый муж был бизнесмен и всё равно развелась с ним

  • "Была бы Мисс Вселенная - не развёлся бы с ней" парировал Алексей Комов на заявление экс-супруги в соцсетях ...

  • А каком статусе она говорит? Поэтому она встречалась с чередой дошколят до Комова?

  • Аленушке не угодишь и от бизнесмена она ушла, и от музыканты она ушла, и вообще она как колобок от всех укатывается в туманную даль)))

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