«Была в салоне, делала укладку»: Виктория Лопырева рассказала о том, как и где начались ее роды

На днях Виктория Лопырева решила ответить на вопросы фолловеров о своих родах. Знаменитость посвятила подробному рассказу об этом отдельный пост.

Недавно Виктория Лопырева поделилась в Инстаграме фото с американским доктором, который консультировал ее во время беременности. После публикации подписчики буквально засыпали молодую маму вопросами о том, как проходили ее роды, а потому она решила рассказать все в деталях.

Как выяснилось, процесс начался в тот момент, когда Виктория была... В салоне, делала укладку. Лопырева вспоминает, что почувствовала резкую боль в пояснице, но не придала этому значения. И лишь вернувшись домой, поняла, пора ехать в больницу: «Процесс пошел так быстро, что мы еле успели добраться до госпиталя».

Лопырева отметила, что эпидуральная анестезия доставила ей больше неприятных ощущений, чем сами схватки. Виктории повезло, Марк Лионель оказался быстрым малышом: «Но учитывая, что это первый ребенок, все прошло гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить».

1 2 3 ... 10 Фолловеры давно ждали от Виктории Лопыревой рассказа о том, как проходили ее роды

«Сын родился здоровым и крепким. Впрочем, я была уверена, что все пройдет хорошо, так себя и настраивала. Но учитывая, что это первый ребенок, все прошло гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить», — заключила Лопырева.