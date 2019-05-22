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«Была в салоне, делала укладку»: Виктория Лопырева рассказала о том, как и где начались ее роды

На днях Виктория Лопырева решила ответить на вопросы фолловеров о своих родах. Знаменитость посвятила подробному рассказу об этом отдельный пост.

Недавно Виктория Лопырева поделилась в Инстаграме фото с американским доктором, который консультировал ее во время беременности. После публикации подписчики буквально засыпали молодую маму вопросами о том, как проходили ее роды, а потому она решила рассказать все в деталях.

Как выяснилось, процесс начался в тот момент, когда Виктория была... В салоне, делала укладку. Лопырева вспоминает, что почувствовала резкую боль в пояснице, но не придала этому значения. И лишь вернувшись домой, поняла, пора ехать в больницу: «Процесс пошел так быстро, что мы еле успели добраться до госпиталя».

Лопырева отметила, что эпидуральная анестезия доставила ей больше неприятных ощущений, чем сами схватки. Виктории повезло, Марк Лионель оказался быстрым малышом: «Но учитывая, что это первый ребенок, все прошло гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить».

  • Виктория Лопырева
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    Фолловеры давно ждали от Виктории Лопыревой рассказа о том, как проходили ее роды
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«Сын родился здоровым и крепким. Впрочем, я была уверена, что все пройдет хорошо, так себя и настраивала. Но учитывая, что это первый ребенок, все прошло гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить», — заключила Лопырева.

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22 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Виктория Лопырева

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Эпидуральная анастезия? У нее кесарево было?

  • У первородящих не бывают стремительные роды, так устроено деторождение.

  • У нее видимо кесарево, т.к. эту анестезию делала и сама за 10 мин. родила малыша.

  • Узкий таз, худая, делали кесарево и эпидуралку.А ей видимо еще и из за возраста. Не стали рисковать. Позднородящая.

  • Вообще-то эпидуральная анестезия не только при кесареве используется, но и при обычных родах. Это просто метод обезболивания. А слово "эпидуральная" говорит о месте введения препарата - в район позвоночника. Я думаю, раз Лопырева говорит о том, что все прошло быстрее, чем все ожидали, то значит, она сама рожала. Было бы кесарево, никто б не удивлялся, при кесарево такого рода сюрпризов не бывает.

  • "У первородящих не бывают стремительные роды, так устроено деторождение"----Ходил слушок, что у неё это не первый ребенок. Вроде ещё доча есть, которую она хз на кого скинула. Но не знаю, насколько эта информация достоверна. Там либо кесарево, либо Викуся врёт. Что не удивительно, вся её натура-одно сплошное вранье.

  • "У первородящих не бывают стремительные роды, так устроено деторождение" ---- Ходил слушок, что у неё это не первый ребенок. Вроде ещё доча есть, которую она хз на кого скинула. Но не знаю, насколько эта информация достоверна. Там либо кесарево, либо Викуся врёт. Что не удивительно, вся её натура-одно сплошное вранье.Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/229244/#show-d-message© Woman.ru

  • Вполне бывают стремительные роды у первородящих. У меня были, у моей мамы то же самое. А вот со вторым она помучилась.Каких только экспертов тут не встретишь..

  • Гость

    У первородящих не бывают стремительные роды, так устроено деторождение.

    Про стремительные роды сами придумали? Лопырева просто написала, что родила быстрее, чем рассчитывала. Это не обязательно прям именно стремительные роды с медицинской точки зрения. И кстати первые роды стремительными бывают, только что погуглила. Да, это нетипично, но случается.

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