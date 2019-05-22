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Максим Виторган язвительно ответил на размышления Ксении Собчак о мести, добре и зле

На днях Ксения Собчак опубликовала в Инстаграме пост, в котором поделилась своими мыслями о том, кого можно считать мстительным человеком и что есть добро и зло. Свое мнение на этот счет высказал бывший супруг звезды Максим Виторган.

Недавно Ксения Собчак решила поразмышлять вслух и задалась вопросом, в чем разница между добрым и злым человеком, отметив, что месть — это всегда проявление зла. Через некоторое время на публикацию отреагировал ее бывший супруг Максим Виторган.

«Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное повторять ''я не специально'' — и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас — людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!» — язвительно высказался Виторган под фото бывшей жены (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Ксения Собчак
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    Один из последних постов в Инстаграме Ксения Собчак посвятила теме мести
    Смотреть галерею

Комментарий актера вызвал бурную реакцию у фолловеров. Некоторые осудили Виторгана за то, что он язвит экс-супруге, другие, напротив, поддержали его. «Максим, ну зачем вам эти публичные выпады/подколки/камни в огород в сторону бывшей», «Подождите еще пару-тройку лет, она поймет то, что сейчас никак», — комментировали поклонники.

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22 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Максим Виторган, Ксения Собчак

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Собчак сама язвит, не воспитана, не порядочна, неприятная особа в целом как женщина и ведущая сомнительных шоу, без талланта и без такта. Лезущая вечно не в свое дело и чужую жизнь.

  • А мне удивительно как он вообще с ней связался и тем более создал семью, зачем!?

  • Такая уважаемая семья, Виторганов обожаю, а Ксения недалекая, прыгает по мужикам, занимается ерундой, а не сыном, лезет везде, как политик вообще убило, Путин классно тогда ее осадил, ужасный язык, манеры, все ее передачи.

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