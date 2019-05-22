Максим Виторган язвительно ответил на размышления Ксении Собчак о мести, добре и зле

На днях Ксения Собчак опубликовала в Инстаграме пост, в котором поделилась своими мыслями о том, кого можно считать мстительным человеком и что есть добро и зло. Свое мнение на этот счет высказал бывший супруг звезды Максим Виторган.

Недавно Ксения Собчак решила поразмышлять вслух и задалась вопросом, в чем разница между добрым и злым человеком, отметив, что месть — это всегда проявление зла. Через некоторое время на публикацию отреагировал ее бывший супруг Максим Виторган.

«Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное повторять ''я не специально'' — и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас — людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!» — язвительно высказался Виторган под фото бывшей жены (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 Один из последних постов в Инстаграме Ксения Собчак посвятила теме мести

Комментарий актера вызвал бурную реакцию у фолловеров. Некоторые осудили Виторгана за то, что он язвит экс-супруге, другие, напротив, поддержали его. «Максим, ну зачем вам эти публичные выпады/подколки/камни в огород в сторону бывшей», «Подождите еще пару-тройку лет, она поймет то, что сейчас никак», — комментировали поклонники.