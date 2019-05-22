Розовые роллы и платья в тон: Кайли Дженнер устроила вечеринку в стиле Барби в честь своей новой бьюти-линии

Вечером 21 мая в Калифорнии состоялась презентация новой косметической линии Кайли Дженнер под названием Kylie Skin. Мероприятие было поистине грандиозным.

На недавней вечеринке по случаю запуска линии Kylie Skin собрались практически все Кардашьяны и Дженнеры (за исключением Кендалл) и их друзья. Презентация получилась яркой и запоминающейся. Начнем с того, что дресс-код мероприятия обязывал гостей прийти в нарядах розового цвета.

Всем собравшимся предложили сменить шпильки на ролики, ведь вместо танцпола на вечеринке был установлен огромный роллердром. Угощали гостей пиццей, суши, китайской лапшой и картошкой фри, а также сладостями, упакованными в фирменные коробочки Kylie Skin.

Отчет о том, как прошла вечеринка, хозяйка вечера отчиталась в соцсетях. Кайли опубликовала несколько видео, показав огромный зал с розовым освещением, декорированный коробками с косметикой. Также Кайли продемонстрировала свой наряд — облегающее нежно-розовое мини-платье с боковыми вырезами.

1 2 3 ... 12 Кайли Дженнер презентовала новую косметическую линию под названием Kylie Skin

Девушками в розовом стали и другие сестры Кардашьян-Дженнер. Кортни выбрала блестящее мини-платье, Ким — длинное с разрезом, а Хлое и вовсе предпочла облегающий латексный костюм.