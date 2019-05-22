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Лена Перминова призналась, что уменьшала себе ягодицы в фотошопе, чтобы выглядеть как «звенящая лань»

Устав от многочисленных вопросов про спорт и питание, Лена Перминова решила наконец удовлетворить интерес подписчиков — для этого многодетная мама запустила цикл постов, в которых намерена раскрыть все секреты идеального тела. Итак, пункт первый...

Модельную карьеру Лена Перминова начала в 16 лет. Обладая завидными данными, девушка быстро завоевала признание в фэшн-индустрии. Однако мало кто знает, что, несмотря на хорошую генетику, Лене пришлось упорно работать над своей фигурой.  

33-летняя Перминова активно следит за собой и помогает в этом другим. Она выкладывает в Сеть записи домашних тренировок, в которых объясняет, как правильно выполнять то или иное упражнение. Кроме того, экс-модель занимается серфингом, катается на велосипеде и, помимо прочего, много плавает.

Однако подписчики все время задают вопросы, как же маме троих детей удается сохранять столь шикарную форму? Не так давно Лена решила приоткрыть завесу тайны: оказывается, у звезды появился новый тренер. В своем Инстаграме Перминова сообщила, что этот человек полностью поменял ее питание, благодаря чему так быстро стали видны изменения в теле. 

«До 25 лет я практически не занималась спортом, никогда не морила себя диетами, больше скажу: я даже не понимала в каких продуктах преимущественно углеводы или те же самые жиры...» — начала свой рассказ Лена. Астеническое телосложение позволяло совмещать модельную карьеру и неправильное питание, которое вряд ли вдохновило бы подписчиков Перминовой на изменения в собственном рационе.  

Оказывается, по-настоящему работать над своим телом мама троих детей начала сравнительно недавно. Как признается Лена, все началось, когда ее мечтой стало сильное тело, в меру прокачанное, сухое и рельефное. При этом экс-модели важно было сохранить женственность. 

«Мне нравится, когда ягодицы хорошо прокачаны, и красивой формы. Но с моим астеническим телосложением это оказалось ой как непросто. Что я только не пробовала, чтобы добиться этого эффекта. И приседала с сумасшедше тяжелыми весами — в итоге накачала себе не только попу (которую впоследствии уменьшала себе фотошопом) но и ляжки...».   
Из «звенящей лани» Перминова превратилась в мощную женщину, «королеву воинов». 

Лена занялась поиском подходящего тренера. Однако ни один из них не выстраивал ей рацион, а ведь, как мы знаем, именно от питания зависит 90% успеха. Однако с новым финтес-коучем все изменилось.

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    Лена Перминова, как обладательница модельной фигуры, любит фотографироваться в купальниках
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Заинтриговав читалетей, длинноногая красавица пообещала поделиться подробностями новой диеты и режимом тренировок в следующих публикациях. Что ж, ловим на слове! 

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22 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram

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Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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