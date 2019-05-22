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Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в финале «Голоса. Дети» и ее участие в спецвыпуске шоу

Недавно стало известно, что после проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети» Первый канал решил провести спецвыпуск с финалистами конкурса. 22 мая Алсу, дочь которой стала победительницей проекта, впервые прокомментировала сложившуюся ситуацию. 
 
 

После скандального финала шестого сезона музыкального конкурса «Голос. Дети» глава Первого канала Константин Эрнст обратился к международной IT-компании Group-IB, чтобы проверить результаты голосования. 

Сомневались в честности победы Микеллы Абрамовой и зрители, считающие, что другие участники шоу были намного талантливее дочери Алсу. 

Напомним, за Микеллу отдали свои голоса 56,5% зрителей программы. По словам руководителя «Первого», такое количество не набирал ни один финалист за всю историю проекта.

16 мая компания Group-IB представила предварительные итоги проверки голосования. Судя по ним, Абрамова победила с помощью нескольких десятков тысяч фальшивых звонков и сообщений. 

В скором времени после объявления итогов проверки стало известно, что 24 мая будет проведен спецвыпуск шоу с финалистами проекта. 

Долгое время родственники и представители Микеллы Абрамовой не комментировали всю эту ситуацию. Впрочем, 22 мая Алсу появилась в эфире радиостанции «Серебряный дождь» и впервые высказалась о сложившейся ситуации. 

Алсу
Алсу с дочерью Микеллой Абрамовой

По мнению певицы, ее дочь и другие участники проекта «втянуты в какие-то игры» Первого канала. «Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», — резюмировала Алсу.

Знаменитость пообещала более развернуто прокомментировать образовавшийся вокруг ее семейства скандал 1 июня, во Всемирный День защиты детей. 

Журналисты поинтересовались у певицы, будет ли ее дочь снова участовать в «Голосе». Алсу и тут решила сохранить интригу. «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — объяснила звезда. 

  • Алсу
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    Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг накруток голосов ее дочери на шоу «Голос. Дети»
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Таким образом, до сих пор остается неизвестно, появится ли Абрамова в новом выпуске «Голос. Дети». В разговоре с Woman.ru представители Первого канала уточнили, что Микелла не отказалась от дальнейшего участия в проекте. Кроме того, они отметили, что готовятся представить не новый финал шоу. «Это спецвыпуск проекта ''Голос'', и что там будет происходит, мы узнаем в прямом эфире 24 мая», — сказано в официальном обращении телеканала. 

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22 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Алсу

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что-то мне подсказывает,что эта семейка и в этот раз купит Первый канал( жаль,очень жаль....Даже смотреть больше из-за этого не хочется.

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