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Западные СМИ: Рами Малек женится на своей партнерше по фильму «Богемская рапсодия»

22 мая голливудские инсайдеры поделились с журналистами радостной новостью — недавно Рами Малек сделал предложение своей возлюбленной Люси Бойнтон!
Люси Бойнтон и Рами Малек на церемонии «Оскар-2019»
Люси Бойнтон и Рами Малек на церемонии «Оскар-2019»

22 мая портал Radar Online сообщил, что в скором времени 38-летний Рами Малек станет законным супругом 25-летней Люси Бойнтон. Об этом журналистам поведал источник, близкий к актерам. 

Рами и Люси познакомились в 2017-м во время съемок фильма «Богемкая рапсодия».

В ленте актеры сыграли пару — всемирно известного певца Фредди Меркьюри и его возлюбленную Мэри Остин. 

Кадр из фильма «Богемская рапсодия» <i>(2018)</i>
Кадр из фильма «Богемская рапсодия» (2018)

Актеры, пережившие не одну постельную сцену на экране, сильно сблизились, и вскоре стали видеться не только на съемочной площадке. 

Звезды не стали скрывать от общественности свои отношения и в скором времени стали позировать вместе на красных дорожках.

«Они обсуждали женитьбу целую вечность, а теперь официально помолвлены! Скорее всего, поженятся уже в этом году», — сообщил инсайдер корреспонденту. 

Если верить источнику, лауреат премии «Оскар-2019» и его молодая возлюбленная планируют узаконить отношения в родной для Люси Великобритании. Затем пара устроит еще одно свадебное торжество в США, чтобы отметить событие вместе с семьей Малека и их общими друзьями.

Пока представители актеров не прокомментировали данную новость, и мы надеемся, что жених с невестой тоже не будут тянуть с этим. 

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22 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images

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  • Мне он Марка Энтони напоминает, бывшего Лопез. Но посимпатичнее, конечно. Марк совсем фу🙈

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