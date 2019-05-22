Западные СМИ: Рами Малек женится на своей партнерше по фильму «Богемская рапсодия»

22 мая портал Radar Online сообщил, что в скором времени 38-летний Рами Малек станет законным супругом 25-летней Люси Бойнтон. Об этом журналистам поведал источник, близкий к актерам.
В ленте актеры сыграли пару — всемирно известного певца Фредди Меркьюри и его возлюбленную Мэри Остин.
Актеры, пережившие не одну постельную сцену на экране, сильно сблизились, и вскоре стали видеться не только на съемочной площадке.
«Они обсуждали женитьбу целую вечность, а теперь официально помолвлены! Скорее всего, поженятся уже в этом году», — сообщил инсайдер корреспонденту.
Если верить источнику, лауреат премии «Оскар-2019» и его молодая возлюбленная планируют узаконить отношения в родной для Люси Великобритании. Затем пара устроит еще одно свадебное торжество в США, чтобы отметить событие вместе с семьей Малека и их общими друзьями.
Пока представители актеров не прокомментировали данную новость, и мы надеемся, что жених с невестой тоже не будут тянуть с этим.