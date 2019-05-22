Западные СМИ: Рами Малек женится на своей партнерше по фильму «Богемская рапсодия»

22 мая голливудские инсайдеры поделились с журналистами радостной новостью — недавно Рами Малек сделал предложение своей возлюбленной Люси Бойнтон!

Люси Бойнтон и Рами Малек на церемонии «Оскар-2019»

22 мая портал Radar Online сообщил, что в скором времени 38-летний Рами Малек станет законным супругом 25-летней Люси Бойнтон. Об этом журналистам поведал источник, близкий к актерам.

Рами и Люси познакомились в 2017-м во время съемок фильма «Богемкая рапсодия».

В ленте актеры сыграли пару — всемирно известного певца Фредди Меркьюри и его возлюбленную Мэри Остин.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия» (2018)

Актеры, пережившие не одну постельную сцену на экране, сильно сблизились, и вскоре стали видеться не только на съемочной площадке.

Звезды не стали скрывать от общественности свои отношения и в скором времени стали позировать вместе на красных дорожках.

«Они обсуждали женитьбу целую вечность, а теперь официально помолвлены! Скорее всего, поженятся уже в этом году», — сообщил инсайдер корреспонденту.



1 2 3 ... 10 Рами Малек и Люси Бойнтон скоро станут мужем и женой!

Если верить источнику, лауреат премии «Оскар-2019» и его молодая возлюбленная планируют узаконить отношения в родной для Люси Великобритании. Затем пара устроит еще одно свадебное торжество в США, чтобы отметить событие вместе с семьей Малека и их общими друзьями.



Пока представители актеров не прокомментировали данную новость, и мы надеемся, что жених с невестой тоже не будут тянуть с этим.