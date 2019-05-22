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Не в мать! Тильда Суинтон представила миру свою 21-летнюю дочь

В Каннах состоялся очередной дебют — на красную ковровую дорожку впервые вышла дочь Тильды Суинтон Онор. Многие отметили, что девушка не слишком похожа на свою оскароносную маму.

На Каннском фестивале 58-летняя Тильда Суинтон представила публике свою дочь Онор Суинтон-Бирн. Девушка пока делает лишь первые шаги в мире кино, но уже привлекает внимание общественности. Напомним, что Онор — дочь Тильды и шотландского художника и драматурга Джона Патрика Бирна. 

Судя по всему, дочь выросла копией отца, ведь с Тильдой у нее довольно мало общего. По крайней мере, внешне — кто знает, может быть, в кино она столь же талантлива, как и знаменитая мама? Интересно, что оделись родственницы так, будто хотели подчеркнуть свою непохожесть. Тильда отдала предпочтение светлому брючному костюму, а Онор выбрала блестящее черное платье.

  • Тильда Суинтон
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    На Каннском кинофестивале дебютировала 21-летняя дочь Тильды Суинтон Онор
    Смотреть галерею

Выход матери и дочери на красную ковровую дорожку получился очень трогательным. Тильда и Онор появились перед публикой, крепко держась за руки, а в какой-то момент наследница и вовсе решила дать волю нежности, поцеловав руку матери.

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22 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Тильда Суинтон

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