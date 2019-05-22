«Не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло»: мама Децла рассказала об испорченных отношениях с его вдовой

Смерть Кирилла Толмацкого стала причиной разлада в его семье. Не так давно СМИ сообщили о том, что вдова рэпера Юлия переехала вместе с сыном Тони и оборвала все контакты с родителями артиста. Ирина и Александр Толмацкие не имеют возможности увидеть и даже просто переговорить с внуком.
После гибели Децла с журналистами чаще всего общался его отец. Однако на днях и мать артиста решила ответить на несколько вопросов. Так, некоторые цитаты Ирины Толмацкой приводит «Собеседник» со ссылкой на издание «Желтая газета. Зажигай!».
Среди прочего женщина подтвердила, что невестка не хочет с ней общаться по неизвестны причинам.
Толмацкая также призналась, что сменила замки после того, как Юлия и Тони съехали с квартиры. Впрочем, мама Децла уверяет, что поставила об этом в известность невестку и внука.
«Тони с Юлей практически сразу переехали. Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире», — добавила Ирина.