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«Не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло»: мама Децла рассказала об испорченных отношениях с его вдовой

В начале февраля в Ижевске умер рэпер Децл. После кончины артиста члены его семьи разругались. Недавно прокомментировать ситуацию решила Ирина Толмацкая.

Смерть Кирилла Толмацкого стала причиной разлада в его семье. Не так давно СМИ сообщили о том, что вдова рэпера Юлия переехала вместе с сыном Тони и оборвала все контакты с родителями артиста. Ирина и Александр Толмацкие не имеют возможности увидеть и даже просто переговорить с внуком.

После гибели Децла с журналистами чаще всего общался его отец. Однако на днях и мать артиста решила ответить на несколько вопросов. Так, некоторые цитаты Ирины Толмацкой приводит «Собеседник» со ссылкой на издание «Желтая газета. Зажигай!».

Среди прочего женщина подтвердила, что невестка не хочет с ней общаться по неизвестны причинам.

«Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им — значит, так», — поведала Ирина Анатольевна.

Толмацкая также призналась, что сменила замки после того, как Юлия и Тони съехали с квартиры. Впрочем, мама Децла уверяет, что поставила об этом в известность невестку и внука.

  • Кирилл Толмацкий (Децл)
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    Ирина Толмацкая призналась, что семья ее умершего сына не хочет с ней общаться
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«Тони с Юлей практически сразу переехали. Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире», — добавила Ирина.

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22 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Свекрови такие смешные. Замки сменила, а потом строит удивленное лицо. Непросто так съехали значит, был повод. Чего она к Юле прицепилась? Юле был нужен муж, а не его родня, имеет право. Свекровь пусть не до Юли докапывается, а себя спросит, почему с нею внук не общается, он взрослый и сам принимает решения.

  • Ничего себе - замки сменила! Почему вообще ребята съехали ? Где они теперь живут?

  • Зачем что-то рассказывать? Почему нельзя просто молчать? Очень сочувствую Юлии и мальчику.

  • Кирилл прожил с Юлей 15 лет, а мама побежала замки менять,жесть. Бедная Юля, надеюсь у них с Тони все хорошо, хочется пожелать им удачи

  • А Юля с Тони так нужны бабушке. что она вместе с дедушкой смешали Юлю с грязью на весь интернет, вывалили документы Тони и тд, вот тогда надо было о внуке думать, а не бегать замки менять, а потом строить из себя овечку

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