«Не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло»: мама Децла рассказала об испорченных отношениях с его вдовой

В начале февраля в Ижевске умер рэпер Децл. После кончины артиста члены его семьи разругались. Недавно прокомментировать ситуацию решила Ирина Толмацкая.

Смерть Кирилла Толмацкого стала причиной разлада в его семье. Не так давно СМИ сообщили о том, что вдова рэпера Юлия переехала вместе с сыном Тони и оборвала все контакты с родителями артиста. Ирина и Александр Толмацкие не имеют возможности увидеть и даже просто переговорить с внуком.



После гибели Децла с журналистами чаще всего общался его отец. Однако на днях и мать артиста решила ответить на несколько вопросов. Так, некоторые цитаты Ирины Толмацкой приводит «Собеседник» со ссылкой на издание «Желтая газета. Зажигай!».



Среди прочего женщина подтвердила, что невестка не хочет с ней общаться по неизвестны причинам.

«Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им — значит, так», — поведала Ирина Анатольевна.

Толмацкая также призналась, что сменила замки после того, как Юлия и Тони съехали с квартиры. Впрочем, мама Децла уверяет, что поставила об этом в известность невестку и внука.

1 2 3 4 5 6 7 Ирина Толмацкая призналась, что семья ее умершего сына не хочет с ней общаться

«Тони с Юлей практически сразу переехали. Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире», — добавила Ирина.