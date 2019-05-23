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Феофилактова сменила в Инстаграме фамилию сына на свою из-за скандалов вокруг Гусева

Евгения Феофилактова решила дать сыну Даниэлю свою фамилию из-за слухов, окружающих отца мальчика Антона Гусева. Правда, пока экс-участнице «Дома-2» удалось сделать это лишь в его микроблоге.

Недавно героиня телепередачи «На самом деле» рассказала, что семь лет назад встречалась с Антоном Гусевым и родила от него сына. Мужчина подтвердил, что помогает ребенку и иногда привозит игрушки. Впрочем, после проведения ДНК-теста стало ясно, что мальчик не является родным сыном Гусева. Несмотря на это, бывшая супруга Антона Евгения Феофилактова, которая переживает за свою репутацию, решила дать их общему сыну свою фамилию — правда, пока лишь в Инстаграме.

«Меня совершенно не волнует, в каких шоу принимает участие Антон и какие роли там играет. Меня беспокоит будущее сына: он пойдет в школу, затем — в институт. Боюсь, что там над Даниэлем будут смеяться окружающие, припоминая ему прошлое отца с якобы внебрачными детьми. По документам сын носит фамилию отца. В будущем Даниэль сам решит — менять ли ему фамилию или нет. Я не буду давить на ребенка», — прокомментировала свое решение Евгения изданию «СтарХит».

Возможно, Евгению также смутило, что Антон часто становится участником скандалов, в центре которых оказывается его нынешняя жена Виктория Романец. Более того, Гусев не платит алименты на содержание Даниэля. На данный момент его долг составляет свыше 500 тысяч рублей.

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23 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Евгения Феофилактова, Антон Гусев, Виктория Романец

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я не поняла - Даниэль по результатам теста оказался не родным сыном Гусева или еще какой-то ребенок объявился? Если это насчет Даниэля, то странно, ведь мальчишка очень на него похож.

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