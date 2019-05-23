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Ани Лорак рассказала, как изменилась ее жизнь после развода

В январе Ани Лорак развелась со своим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Недавно певица рассказала, как живет после расставания с супругом.

Во время проведения 11-й премии «Topical Style Awards 2019», где Ани Лорак признали самой стильной, певица рассказала «Комсомольской правде» о своей жизни после развода. Она отметила, что все очень поменялось: «новые песни, новый стиль, новые ощущения себя».

Лорак даже намекнула на то, что, возможно, встретила мужчину. На прямой вопрос журналиста о новой любви певица с улыбкой ответила, что это секрет. Кроме того, на следующий вопрос о летнем отдыхе она загадочно сообщила: «Нас ждут берега Испании».

По поводу изменений во внешнем виде исполнительница поведала журналистам, что устала от платьев в пайетках и теперь выбирает стиль «дорогая простота».

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23 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Пишут Потап с Каменских обженились сёдни,а вы про разводы...

  • То же самое она говорила в браке, и перед каждым новым концертом. Я уже не отличаю ее слова одни от других.

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