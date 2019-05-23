Ани Лорак рассказала, как изменилась ее жизнь после развода

В январе Ани Лорак развелась со своим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Недавно певица рассказала, как живет после расставания с супругом.

Во время проведения 11-й премии «Topical Style Awards 2019», где Ани Лорак признали самой стильной, певица рассказала «Комсомольской правде» о своей жизни после развода. Она отметила, что все очень поменялось: «новые песни, новый стиль, новые ощущения себя».

Лорак даже намекнула на то, что, возможно, встретила мужчину. На прямой вопрос журналиста о новой любви певица с улыбкой ответила, что это секрет. Кроме того, на следующий вопрос о летнем отдыхе она загадочно сообщила: «Нас ждут берега Испании».

1 2 3 ... 10 В январе Ани Лорак развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу

По поводу изменений во внешнем виде исполнительница поведала журналистам, что устала от платьев в пайетках и теперь выбирает стиль «дорогая простота».