Сергей Лазарев высказался о пересмотре результатов «Евровидения-2019»

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали голоса в связи с обнаруженными ошибками. Вскоре новые результаты прокомментировал занявший третье место Сергей Лазарев.

«Евровидение-2019» ознаменовалось скандалом: Европейский Вещательный Союз потребовал пересчета баллов при голосовании. Проблема заключалась в том, что белорусское жюри отстранили от участия. Его представителей дисквалифицировали за несколько часов до финала конкурса, потому что они рассекретили свои баллы в интервью.

В результате белорусское жюри огласило усредненные результаты, однако при их подсчете были допущены неточности. «При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат», — цитирует заявление организаторов «Евровидения» РБК. Результаты было принято пересмотреть, однако на итоги это повлияло не сильно.



1 2 3 ... 10 «Евровидение-2019» ознаменовалось скандалом: из-за отстранения белорусского жюри от участия потребовался пересчет итоговых результатов

Через некоторое время Лазарев прокомментировал ситуацию. «Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — рассказал певец газете «Комсомольская правда». К слову, тройка лидеров осталась прежней, при этом Лазарев получил один дополнительный балл.