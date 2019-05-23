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Сергей Лазарев высказался о пересмотре результатов «Евровидения-2019»

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали голоса в связи с обнаруженными ошибками. Вскоре новые результаты прокомментировал занявший третье место Сергей Лазарев.

«Евровидение-2019» ознаменовалось скандалом: Европейский Вещательный Союз потребовал пересчета баллов при голосовании. Проблема заключалась в том, что белорусское жюри отстранили от участия. Его представителей дисквалифицировали за несколько часов до финала конкурса, потому что они рассекретили свои баллы в интервью. 

В результате белорусское жюри огласило усредненные результаты, однако при их подсчете были допущены неточности. «При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат», — цитирует заявление организаторов «Евровидения» РБК. Результаты было принято пересмотреть, однако на итоги это повлияло не сильно.

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    «Евровидение-2019» ознаменовалось скандалом: из-за отстранения белорусского жюри от участия потребовался пересчет итоговых результатов
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Через некоторое время Лазарев прокомментировал ситуацию. «Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — рассказал певец газете «Комсомольская правда». К слову, тройка лидеров осталась прежней, при этом Лазарев получил один дополнительный балл.

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23 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Сергей Лазарев

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Он так серьезно говорит о мнимой усталости. Где это он так устал от пересчета жюри?

  • А реально...смысл? если нет итоговой разницы.

  • Баба с веслом

    А реально...смысл? если нет итоговой разницы.

    А поныть, и пнуть еще раз конкурс от проигрыша?

  • Сергей талантище!!!

  • Великое дело - пересчёт голосов ... Если бы это реально работало, 93% президентов на земном шарике были бы женщины ... )))

  • Какой пересмотр голосования? Лазареву жюри дали 9-е место, зрители 4-е. Компромисс вывел его на 3-е место.ОН еще жалуется. На что он рассчитывал? На 1-ое место? По мне то лучшая песня была у итальнца.Голандцу за нетрадиционную ориентацию дали ,которую он скрывал от поклонников. Песня никакущая.

  • Сколько уже можно мусолить эти баллы? Были выступления и песни сильнее, чем у Лазарева. Первые 2 места абсолютно заслужены. Если откинуть баллы жюри, он был бы на 4-ом месте согласно итогам зрительского голосования. Сказал бы спасибо за 3 место.

  • Сергей молодец! Шикарный голос, шикарный номер. Умничка. Страна гордится тобой.

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227
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-19 11:46:00
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